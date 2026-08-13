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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb holt sich Geld aus dem Tresor.
In ein Freibad im Bezirk Spittal an der Drau wurde eingebrochen.
Bezirk Spittal an der Drau
13/08/2026
Polizei ermittelt

Einbruch in Kärntner Freibad: Täter rissen Tresor aus Verankerung

Einbrecher waren in der Nacht auf Donnerstag im Gebäude eines Freibades im Bezirk Spittal an der Drau zugange. Ein Tresor wurde aus der Verankerung gerissen. Der Schaden liegt mindestens im vierstelligen Bereich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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Laut den Ermittlern der Polizeiinspektion Gmünd in Kärnten zwangen die bislang unbekannten Täter mehrere Türen in dem Freibad-Gebäude auf. Im Zuge dessen gelangten sie auch in den Gastrobereich. „Dort wurde ein Tresor aus seiner Verankerung gerissen und aufgebrochen“, schildern die Beamten. Bargeld im vierstelligen Bereich wurde gestohlen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen laufen.

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