Einbruch in Kärntner Freibad: Täter rissen Tresor aus Verankerung

Einbrecher waren in der Nacht auf Donnerstag im Gebäude eines Freibades im Bezirk Spittal an der Drau zugange. Ein Tresor wurde aus der Verankerung gerissen. Der Schaden liegt mindestens im vierstelligen Bereich.

Laut den Ermittlern der Polizeiinspektion Gmünd in Kärnten zwangen die bislang unbekannten Täter mehrere Türen in dem Freibad-Gebäude auf. Im Zuge dessen gelangten sie auch in den Gastrobereich. „Dort wurde ein Tresor aus seiner Verankerung gerissen und aufgebrochen“, schildern die Beamten. Bargeld im vierstelligen Bereich wurde gestohlen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen laufen.