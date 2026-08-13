Lavanttaler (43) wünscht sich endlich die Frau fürs Leben

Am kommenden Montag, dem 17. August 2026, besucht Moderatorin Nina Horowitz im Rahmen der Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ sechs Partnersuchende zu Hause, darunter auch den Kärntner Christian. Der 43-Jährige Fahrradfan aus Kärnten wünscht sich endlich die Frau fürs Leben.

„Ich bin auf was Fixes aus“

„Meine Partnerin kann sich von mir erwarten, dass ich ehrlich und treu bin und mit ihr durch dick und dünn gehe“, verspricht der Lavanttaler, der sich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. „Ich erlebe es oft, dass eine Uniform anziehend ist“, schmunzelt er. Privat begeistert sich Christian vor allem für Volksmusik und ist ein großer Anhänger der „Fidelen Lavanttaler“. Zu deren romantischen Stücken möchte er gerne mit einer Partnerin über das Parkett fegen. Diese sollte etwa im selben Alter sein, über weibliche Rundungen verfügen sowie stets gepflegt auftreten. „Viele Tattoos, Piercings im Gesicht oder aufgespritzte Lippen sind hingegen nicht mein Geschmack.“ Auch betont er: „Ich bin auf was Fixes aus.“

„Bin oft alleine zu Hause“

Sowohl eine Ehe als auch Kinder sind für seine Zukunft denkbar. Hinter ihm liegen zwei längere Beziehungen, ehe das letzte gemeinsame Glück schließlich im Jahr 2019 endete. „Meine Familie und Freunde sind alle in Partnerschaften und ich bin oft alleine zu Hause. Es ist eine gewisse Leere in mir vorhanden und das soll sich jetzt endlich ändern.“ Seine zukünftige Lebensgefährtin darf deshalb gerne bei ihm einziehen und aus schönen Stunden schöne Jahre werden lassen. Ob sich sein Wunsch erfüllt wird sich am kommenden Montag zeigen. Zu sehen ist die Folge um 20.15 Uhr auf ORF 2 bzw. schon 24 Stunden vorab auf ORF ON.