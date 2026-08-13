Tödlicher Forstunfall im Bezirk Wolfsberg: Für 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Zu einem tödlichen Forstunfall kam es am Donnerstag im Bezirk Wolfsberg. Für einen 42-jährigen Arbeiter kam jede Hilfe zu spät.

Der 42-jährige war mit Schlägerungsarbeiten in einem Waldstück im Bezirk Wolfsberg beschäftigt, als es zu dem Unfall kam. Die Polizei vermutet, dass der Mann einen Baum mit sehr dichten Ästen fällte. Diese federten den Baum wieder nach oben und trafen den Mann.

Jede Hilfe kam zu spät

„Der Grundstückbesitzer fand den Forstarbeiter gegen 15.30 Uhr und setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang“, so die Beamten der Polizeiinspektion Wolfsberg. Im Einsatz standen drei Freiwillige Feuerwehren, die Bergrettung und die Alpine Einsatzgruppe von Wolfsberg. Jedoch konnte der Notarzt trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen nur mehr den Tod des Mannes feststellen.