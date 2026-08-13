Strahlender Sonnenschein: Kärnten steuert auf 33 Grad zu

„Auch am Freitag geht es unverändert sonnig, oft sogar wolkenlos weiter“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Erst am Nachmittag entstehen über den Bergen lediglich ein paar harmlose Quellwolken. Es bleibt aber trocken. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft rasch auf hochsommerliche 29 bis 33 Grad. Die höchsten Werte erwarten die Wetterexperten dabei in Oberkärnten. Ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder einen Ausflug an den Badesee.