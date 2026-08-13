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/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Sonnenblumen in einer Vase. Dahinter erstreckt sich der Wörthersee.
Sonnenschein bestimmt den Freitag in Kärnten.
Kärnten
13/08/2026
Kaiserwetter

Strahlender Sonnenschein: Kärnten steuert auf 33 Grad zu

Der Freitag bringt in ganz Kärnten strahlenden Sonnenschein. Die Temperaturen klettern auf hochsommerliche 29 bis 33 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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„Auch am Freitag geht es unverändert sonnig, oft sogar wolkenlos weiter“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Erst am Nachmittag entstehen über den Bergen lediglich ein paar harmlose Quellwolken. Es bleibt aber trocken. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft rasch auf hochsommerliche 29 bis 33 Grad. Die höchsten Werte erwarten die Wetterexperten dabei in Oberkärnten. Ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder einen Ausflug an den Badesee.

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