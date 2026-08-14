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17-Jähriger kommt von Alpenstraße ab und kracht gegen Baum: Zwei Verletzte
Nach einem Unfall auf der Villacher Alpenstraße musste zwei Personen ins Krankenhaus.
Villach
14/08/2026
Unfall

17-Jähriger kommt von Alpenstraße ab und kracht gegen Baum: Zwei Verletzte

Am gestrigen Donnerstagabend war ein 17-jähriger Villacher gemeinsam mit drei weiteren Insassen auf der Villacher Alpenstraße bergauf unterwegs. Er kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baumstamm.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Gestern Abend fuhr ein 17-jähriger Villacher die Alpenstraße in Villach mit drei Insassen gegen 23 Uhr bergauf. Aus bislang unbekannter Ursache kam er rechts von der Straße ab, auf die abschüssige Böschung und kollidierte mit einem massiven Baumstamm eines Nadelbaumes.

Baumkrone brach entzwei

Dadurch wurde der Wagen gestoppt. Die vier Personen konnten sich selbstständig befreien. Der Beifahrer vorne rechts (17 Jahre)  und hinten links (19 Jahre ) wurden verletzt. Sie begaben sich im Anschluss selbstständig ins Krankenhaus, teilt die Villacher Polizei mit. Es entstand ein Flurschaden und die Baumkrone des Nadelbaumes brach entzwei.

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