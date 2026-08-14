Unfall auf der A11 fordert fünf Verletzte: Kind schwer verletzt

Auf der Karawankenautobahn (A11) kam es heute früh zu einem Unfall. Mehrere Kräfte standen im Einsatz. Nun sind neue Details bekannt.

Auf der Karawankenautobahn kam es heute früh zu einem Unfall.

Auf der Karawankenautobahn kam es heute früh zu einem Unfall.

Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Villach-Land, dass es zu einem Unfall auf der Karawankenautobahn gekommen ist. „Die Feuerwehren wurden alarmiert, auch die Rettung ist im Einsatz“, heißt es weiter.

Unfall auf der A11

Ersten Informationen zufolge sollen mehrere Fahrzeuge beteiligt sein. Der Unfall ereignete sich zwischen St. Niklas und St. Jakob im Rosental. Die A11 ist in diesem Bereich aktuell gesperrt. Ausweichmöglichkeiten hat man über den Loibl- oder Wurzenpass ohne Anhänger oder über die A2 Südautobahn und Italien.

#Update: Fünf Insassen verletzt – Kind schwer verletzt

Nun gibt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten neue Details zu dem Unfall. Wie Pressesprecher Werner Pucher im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt, dürfte der Autofahrer in einen Aufpralldämpfer bei einer Einfahrt zu einem gesperrten Parkplatz gefahren sein. Die fünf Insassen wurden alle verletzt, davon ist ein Kind schwer verletzt worden.

Auf der Karawankenautobahn (A11) kam es heute früh zu einem Unfall.

Hubschrauber im Einsatz

Der Rettungshubschrauber C11 war ebenfalls vor Ort und brachte dass schwerverletzte Kind in ein Krankenhaus. Die übrigen Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. „Das Auto hat kurzfristig gebrannt, ein nachkommender Lenker hat das Feuer mit dem Feuerlöscher gelöscht“, so Pucher weiter. Ein Insasse war im Fahrzeug eingeklemmt, er musste herausgeschnitten werden. Im Einsatz stand die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwilligen Feuerwehren Dolintschach und St. Jakob mit circa 24 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen, der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber und ein Notarzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2026 um 08:56 Uhr aktualisiert