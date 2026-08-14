Italien-Reisende aufgepasst: Gleisarbeiten sorgen für Streckensperre

Im Zeitraum von Samstag, 22. August bis Sonntag, 20. September 2026, führt die italienische Infrastrukturbetreiberin Rete Ferroviaria Italiana („RFI“) Bauarbeiten am italienischen Schienennetz auf der Pontebbana durch.

Zugeisende nach Italien müssen sich ab Ende August auf Einschränkungen einstellen.

Zugeisende nach Italien müssen sich ab Ende August auf Einschränkungen einstellen.

Von Samstag, 22. August bis Sonntag, 20. September 2026, führt die italienische Infrastrukturbetreiberin Rete Ferroviaria Italiana („RFI“) umfangreiche Bauarbeiten am italienischen Schienennetz auf der Pontebbana, der wichtigen Verbindung durch das Kanaltal, zwischen Tarvisio Boscoverde und Carnia durch. Es werden Gleise erneuert sowie die technischen Anlagen modernisiert. Die Strecke ist daher in diesem Zeitraum gesperrt. Die ÖBB nutzen die Streckensperre für eigene Modernisierungsarbeiten und erneuern sechs Weichen in Thörl-Maglern, wird in einer Aussendung mitgeteilt.

Busse als Schienenersatzverkehr

Die Arbeiten seien ein wichtiger Schritt, um die langfristige Leistungsfähigkeit der Schieneninfrastruktur für den grenzüberschreitenden Verkehr auf der wichtigen Nord-/Süd-Verbindung zu gewährleisten. Die rund einmonatige Streckensperre wirkt sich auf den Fern- und Nahverkehrsowie den Nachtverkehr aus Österreich aus. Um Fahrgästen auch während dieser Zeit ein zuverlässiges Mobilitätsangebot zu machen, wurden umfangreiche Schienenersatzverkehre mit Bussen geplant, teilen die ÖBB weiter mit.

Ersatzangebote im Fernverkehr Die Railjet-Verbindungen zwischen Wien und Villach fahren planmäßig. Fernverkehrszüge nach/aus Venedig fahren zwischen Villach und Gemona del Friuli im Schienenersatzverkehr

Fernverkehrszüge nach/aus Triest fahren zwischen Villach und Triest im Schienenersatzverkehr

Nahverkehrszüge nach/aus Triest fahren zwischen Villach und Udine im Schienenersatzverkehr.

Nachtzüge werden über den Brenner umgeleitet und fahren zwischen Villach und Triest und zwischen Villach und Udine im Schienenersatzverkehr

Weitere Details: Wien >< Venedig

Zwischen Villach und Gemona del Friuli wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dabei steht Reisenden ein Direktbus (gelbe Linie) ohne Zwischenhalte sowie eine zusätzlicher Anschlussbus von Villach nach Tarvisio Boscoverde (rote Linie) zur Verfügung. Zwischen Gemona del Friuli und Venedig fahren ÖBB-Züge. Die Fahrzeiten sind auf die Busverbindungen abgestimmt, um möglichst reibungslose Anschlüsse zu gewährleisten. Wien >< Triest

Zwischen Villach und Triest werden zwei Schienenersatzverkehre mit Bussen angeboten: Der Direktbus von Villach nach Triest (grüne Linie) ohne Zwischenhalte und der Stationsbus (blaue Linie) mit Halt in Udine Stazione, Cervignano Stazione, Trieste Aeroporto, Monfalcone Stazione. Die Busse Richtung Italien warten in Villach nach Möglichkeit auf verspätete Züge. In Triest auf der Fahrt Richtung Österreich müssen die Busse fahrplanmäßig abfahren, ebenso die Anschlusszüge in Villach. Ein Fahrradtransport ist in den Schienenersatzverkehrsbussen des Fernverkehrs grundsätzlich nicht möglich. Tickets der ÖBB werden sowohl im Schienenersatzverkehr als auch im ÖBB-Zug zwischen Gemona del Friuli und Venedig anerkannt.

Ersatzangebote im Nahverkehr

Auch die Regionalverbindungen zwischen Villach und Trieste Centrale sind betroffen. Zwischen Villach und Udine fahren anstelle der Züge Schienenersatzverkehrsbusse, wird mitgeteilt. Für den MICOTRA gelten die Ersatzmaßnahmen aufgrund der Umlaufplanung bei den Zügen bereits ab 21. August abends: für die Verbindung ab Villach um 19 Uhr bzw. um 19.55 stehen bereits Busse zur Verfügung. Auch das Ende der Sperre verlängert sich für den MICOTRA ab Udine bis zum 21. September.: die Früh-Verbindung um 6.50 Uhr wird noch mit Bussen abgedeckt. Zwischen Villach und Udine verkehren ein Expressbus (braune Linie) mit Halt in Tarvisio Boscoverde und ein Stationsbus (orange Linie) mit Halt in Villach Westbahnhof, Villach Warmbad, Fürnitz, Arnoldstein, Thörl-Maglern, Tarvisio Boscoverde, Ugovizza-Valbruna, Pontebba, Carnia, Venzone und Gemona del Friuli. Ab Udine kann für die Weiterfahrt nach Triest der italienische Nahverkehr genutzt werden.Im Gegensatz zum Fernverkehr ist die Fahrradmitnahme in den Regionalbussen möglich. Pro Bus können bis zu 30 Fahrräder transportiert werden. Die Mitnahme ist jedoch reservierungspflichtig. ÖBB-Tickets werden in allen Ersatzbussen anerkannt, heißt es weiter. Aufgrund der Sperre werden alle Nightjet-Verbindungen über den Brenner umgeleitet.