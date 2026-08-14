Italien-Reisende aufgepasst: Gleisarbeiten sorgen für Streckensperre
Im Zeitraum von Samstag, 22. August bis Sonntag, 20. September 2026, führt die italienische Infrastrukturbetreiberin Rete Ferroviaria Italiana („RFI“) Bauarbeiten am italienischen Schienennetz auf der Pontebbana durch.
Von Samstag, 22. August bis Sonntag, 20. September 2026, führt die italienische Infrastrukturbetreiberin Rete Ferroviaria Italiana („RFI“) umfangreiche Bauarbeiten am italienischen Schienennetz auf der Pontebbana, der wichtigen Verbindung durch das Kanaltal, zwischen Tarvisio Boscoverde und Carnia durch. Es werden Gleise erneuert sowie die technischen Anlagen modernisiert. Die Strecke ist daher in diesem Zeitraum gesperrt. Die ÖBB nutzen die Streckensperre für eigene Modernisierungsarbeiten und erneuern sechs Weichen in Thörl-Maglern, wird in einer Aussendung mitgeteilt.
Busse als Schienenersatzverkehr
Die Arbeiten seien ein wichtiger Schritt, um die langfristige Leistungsfähigkeit der Schieneninfrastruktur für den grenzüberschreitenden Verkehr auf der wichtigen Nord-/Süd-Verbindung zu gewährleisten. Die rund einmonatige Streckensperre wirkt sich auf den Fern- und Nahverkehrsowie den Nachtverkehr aus Österreich aus. Um Fahrgästen auch während dieser Zeit ein zuverlässiges Mobilitätsangebot zu machen, wurden umfangreiche Schienenersatzverkehre mit Bussen geplant, teilen die ÖBB weiter mit.
Ersatzangebote im Fernverkehr
Die Railjet-Verbindungen zwischen Wien und Villach fahren planmäßig.
- Fernverkehrszüge nach/aus Venedig fahren zwischen Villach und Gemona del Friuli im Schienenersatzverkehr
- Fernverkehrszüge nach/aus Triest fahren zwischen Villach und Triest im Schienenersatzverkehr
- Nahverkehrszüge nach/aus Triest fahren zwischen Villach und Udine im Schienenersatzverkehr.
- Nachtzüge werden über den Brenner umgeleitet und fahren zwischen Villach und Triest und zwischen Villach und Udine im Schienenersatzverkehr
Weitere Details:
Wien >< Venedig
Zwischen Villach und Gemona del Friuli wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dabei steht Reisenden ein Direktbus (gelbe Linie) ohne Zwischenhalte sowie eine zusätzlicher Anschlussbus von Villach nach Tarvisio Boscoverde (rote Linie) zur Verfügung.
Zwischen Gemona del Friuli und Venedig fahren ÖBB-Züge.
Die Fahrzeiten sind auf die Busverbindungen abgestimmt, um möglichst reibungslose Anschlüsse zu gewährleisten.
Wien >< Triest
Zwischen Villach und Triest werden zwei Schienenersatzverkehre mit Bussen angeboten: Der Direktbus von Villach nach Triest (grüne Linie) ohne Zwischenhalte und der Stationsbus (blaue Linie) mit Halt in Udine Stazione, Cervignano Stazione, Trieste Aeroporto, Monfalcone Stazione.
Die Busse Richtung Italien warten in Villach nach Möglichkeit auf verspätete Züge. In Triest auf der Fahrt Richtung Österreich müssen die Busse fahrplanmäßig abfahren, ebenso die Anschlusszüge in Villach.
Ein Fahrradtransport ist in den Schienenersatzverkehrsbussen des Fernverkehrs grundsätzlich nicht möglich.
Tickets der ÖBB werden sowohl im Schienenersatzverkehr als auch im ÖBB-Zug zwischen Gemona del Friuli und Venedig anerkannt.
Ersatzangebote im Nahverkehr
Auch die Regionalverbindungen zwischen Villach und Trieste Centrale sind betroffen. Zwischen Villach und Udine fahren anstelle der Züge Schienenersatzverkehrsbusse, wird mitgeteilt. Für den MICOTRA gelten die Ersatzmaßnahmen aufgrund der Umlaufplanung bei den Zügen bereits ab 21. August abends: für die Verbindung ab Villach um 19 Uhr bzw. um 19.55 stehen bereits Busse zur Verfügung. Auch das Ende der Sperre verlängert sich für den MICOTRA ab Udine bis zum 21. September.: die Früh-Verbindung um 6.50 Uhr wird noch mit Bussen abgedeckt. Zwischen Villach und Udine verkehren ein Expressbus (braune Linie) mit Halt in Tarvisio Boscoverde und ein Stationsbus (orange Linie) mit Halt in Villach Westbahnhof, Villach Warmbad, Fürnitz, Arnoldstein, Thörl-Maglern, Tarvisio Boscoverde, Ugovizza-Valbruna, Pontebba, Carnia, Venzone und Gemona del Friuli. Ab Udine kann für die Weiterfahrt nach Triest der italienische Nahverkehr genutzt werden.Im Gegensatz zum Fernverkehr ist die Fahrradmitnahme in den Regionalbussen möglich. Pro Bus können bis zu 30 Fahrräder transportiert werden. Die Mitnahme ist jedoch reservierungspflichtig. ÖBB-Tickets werden in allen Ersatzbussen anerkannt, heißt es weiter. Aufgrund der Sperre werden alle Nightjet-Verbindungen über den Brenner umgeleitet.
Details zu weiteren Verbindungen
Stuttgart/ Wien >< Venedig
Die Halte Villach, Tarvisio Boscoverde, Udine, Pordenone, Conegliano und Treviso entfallen.
Stattdessen halten die Züge in Bozen, Verona, Vicenza und Padova.
Die Reisezeit verlängert sich um rund zweieinhalb Stunden.
Wien >< Bologna/ Rom
Die Nightjets fahren während der Sperre ausschließlich zwischen Wien und Bologna.
Die Halte Wiener Neustadt, Graz, Klagenfurt und Villach entfallen. Stattdessen werden St. Pölten, Linz, Wels, Attnang-Puchheim (nur Richtung Italien), Salzburg Süd und Innsbruck bedient. Die Reisezeit verlängert sich um rund drei Stunden.
München >< Bologna/ Rom
Während der Sperre fahren die Züge nur auf dem Abschnitt zwischen München und Bologna.
Der Halt Salzburg Hauptbahnhof entfällt. Stattdessen wird in Salzburg Süd gehalten. Die Halte Schwarzach-St. Veit, Villach und Tarvisio Boscoverde entfallen. Die Reisezeit verlängert sich ebenfalls um rund drei Stunden.
Zwischen Bologna und Rom können Reisende die Züge der italienischen Bahnen nutzen. Dafür ist ein eigenes Ticket erforderlich. Nightjet-Tickets werden auf diesem Streckenabschnitt nicht anerkannt.
Alle genauen Informationen findest du auch online auf der Website.