Falsche Parkstrafen im Umlauf: Betrüger ziehen jetzt Autofahrer ab

Per SMS werden Autofahrern derzeit vermeintliche Parkstrafen zugeschickt. Doch Vorsicht: Hierbei handelt es sich um eine neue Phishing-Falle.

Per SMS fordern Betrüger aktuell zur Zahlung vermeintlicher Parkstrafen auf. Auch 5 Minuten-Leserin Melanie erhielt eine solche Nachricht auf ihrem Smartphone. Darin wurde bereits mit Konsequenzen gedroht, sollte sie die Gebühr nicht bald begleichen. Wortwörtlich hieß es: „Dies ist Ihre letzte Warnung, bevor sich Ihre unbezahlte Geldstrafe erhoht. Bitte uberprufen Sie Ihre unterlagen.“ Die Betrüger erzeugten massiven Druck; verrieten sich jedoch aufgrund der fehlerhaften Rechtschreibung. Zum Glück! Denn der mitgeschickte Link wirkte auf den ersten Blick täuschend echt und wies sogar Ähnlichkeiten mit der Internetadresse des Bundeskanzleramtes auf.

Hast du schon einmal eine Betrugs-SMS bekommen? Einmal. Ich bekomme solche Nachrichten ständig. Nein, zum Glück noch nie! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Achtung Abzocke

Auch die unabhängige Informationsplattform Watchlist Internet warnt vor der neuen Vorgehensweise, die es auch in Zusammenhang mit der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft ASFINAG gibt. Über den Link erreichen Nutzer eine gefälschte Webseite. Dort fordert eine angebliche „Verstoßabfrage“ zur Eingabe des eigenen KFZ-Kennzeichens auf. Die Strafe ist vergleichsweise niedrig – liegt etwa bei 8,60 Euro. Der Grund: Die Betrüger zielen eigentlich auf die Erfassung der Kreditkartendaten ab. Deshalb steht diese auch als einziges Zahlungsmittel zur Verfügung. Entlarven lässt sich der Betrugsversuch übrigens ziemlich einfach. So kommen auf den Fake-Portal zum Beispiel keine Umlaute vor. Stattdessen werden Konstruktionen, wie ae oder oe verwendet. Hinzu kommt, dass weder das Bundeskanzleramt noch die ASFINAG für die Einhebung von Parkstrafen zuständig sind.

Weitere Warnsignale Der Text der Nachricht weist auf dringenden Handlungsbedarf hin, beispielsweise: „Dies ist Ihre letzte Warnung […]“

Es werden Konsequenzen angedroht: „[…] bevor sich Ihre unbezahlte Geldstrafe erhöht.“

Ihr werdet aufgefordert, vertrauliche Informationen einzugeben, beispielsweise eure PIN für euren Online-Banking-Zugang oder eine Kreditkartennummer.

Die E-Mail enthält Links oder Formulare, die ihr ausfüllen sollt.

Die E-Mail scheint von einer bekannten Person, Firma oder Behörde zu stammen, die Aufforderung des Absenders erscheint jedoch ungewöhnlich.

Die Anrede in der E-Mail ist unpersönlich: „Sehr geehrter Kunde“, „Sehr geehrter Nutzer“. Quelle: www.bundeskriminalamt.at