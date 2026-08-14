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Das Foto auf 5min.at zeigt einen Stau.
Eine Blechlawine rollt auf Kärnten zu.
Kärnten
14/08/2026
A2, A10 und A11

Staugefahr am Wochenende: Reiseverkehr rollt durch Kärnten

Autofahrer aufgepasst: Das bevorstehende Wochenende bringt extrem dichten Reiseverkehr auf den Kärntner Autobahnen mit sich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)
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Auf Kärntens Autobahnen wird es eng: Der Ferienendspurt in Teilen Deutschlands sowie den Niederlanden sorgt für eine große Rückreisewelle in Richtung Norden. Gleichzeitig zieht es wegen des Feiertags am Samstag (sowie „Ferragosto“ in Italien) weiterhin viele Urlauber in den Süden. Der ÖAMTC und die ASFINAG warnen vor überlasteten Straßen.

Typische Stau-Hotspots in Kärnten

  • A2 Südautobahn: Staugefahr im Baustellenbereich auf der Pack (Modriach – Packsattel).
  • A10 Tauernautobahn: Zeitweise Blockabfertigungen vor den Tunnelbereichen im Großraum Spittal an der Drau möglich.
  • A11 Karawankenautobahn: Kolonnenbildung vor dem Karawankentunnel.
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