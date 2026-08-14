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Staugefahr am Wochenende: Reiseverkehr rollt durch Kärnten
Autofahrer aufgepasst: Das bevorstehende Wochenende bringt extrem dichten Reiseverkehr auf den Kärntner Autobahnen mit sich.
Auf Kärntens Autobahnen wird es eng: Der Ferienendspurt in Teilen Deutschlands sowie den Niederlanden sorgt für eine große Rückreisewelle in Richtung Norden. Gleichzeitig zieht es wegen des Feiertags am Samstag (sowie „Ferragosto“ in Italien) weiterhin viele Urlauber in den Süden. Der ÖAMTC und die ASFINAG warnen vor überlasteten Straßen.
Typische Stau-Hotspots in Kärnten
- A2 Südautobahn: Staugefahr im Baustellenbereich auf der Pack (Modriach – Packsattel).
- A10 Tauernautobahn: Zeitweise Blockabfertigungen vor den Tunnelbereichen im Großraum Spittal an der Drau möglich.
- A11 Karawankenautobahn: Kolonnenbildung vor dem Karawankentunnel.
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