Ab an den See: Samstag bringt bis zu 34 Grad in Kärnten

Strahlender Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen von bis zu 34 Grad prägen den Samstag in Kärnten. Erst gegen Abend zeigen sich ganz im Westen ein paar Quellwolken.

Der Samstag bringt in ganz Kärnten sonniges Wetter.

Der Samstag bringt in ganz Kärnten sonniges Wetter.

Der Samstag bringt in ganz Kärnten wiederholt sonniges Wetter. Während die Temperaturen in den Morgenstunden frisch zwischen 9 und 15 Grad liegen, steigen die Werte bis zum Nachmittag auf sommerliche 29 bis 34 Grad. Einem Ausflug zum Badesee steht damit nichts im Wege. „Gegen Abend können sich an der Grenze zu Osttirol einige Quellwolken bilden, es bleibt jedoch niederschlagsfrei“, versichern die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.