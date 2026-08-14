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/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt Seerosen am Faaker See.
Der Samstag bringt in ganz Kärnten sonniges Wetter.
Kärnten
14/08/2026
Wetterausblick

Ab an den See: Samstag bringt bis zu 34 Grad in Kärnten

Strahlender Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen von bis zu 34 Grad prägen den Samstag in Kärnten. Erst gegen Abend zeigen sich ganz im Westen ein paar Quellwolken.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Der Samstag bringt in ganz Kärnten wiederholt sonniges Wetter. Während die Temperaturen in den Morgenstunden frisch zwischen 9 und 15 Grad liegen, steigen die Werte bis zum Nachmittag auf sommerliche 29 bis 34 Grad. Einem Ausflug zum Badesee steht damit nichts im Wege. „Gegen Abend können sich an der Grenze zu Osttirol einige Quellwolken bilden, es bleibt jedoch niederschlagsfrei“, versichern die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.

Wie verbringst du den Samstag?

Ab an den Badesee und abkühlen!
In den Bergen – weiter oben ist es kühler.
Zu Hause im Schatten oder vor dem Ventilator.
Grillen und die Sonne mit Freunden genießen.
Ich muss am Wochenende arbeiten.
Weiß ich noch nicht, ich entscheide ganz spontan.
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