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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Kuh.
Ein Pensionist steht wegen des Verdachts der Tierquälerei vor Gericht.
Bezirk Spittal an der Drau
15/08/2026
Prozess

Verletzte Kuh liegen gelassen: Pensionist wegen Tierquälerei angeklagt

Ein Verkehrsunfall im Bezirk Spittal an der Drau wurde für eine Kuh im Juni 2026 zur Odyssee. Das Tier wurde dabei verletzt; der Lenker ließ sie jedoch einfach am Straßenrand zurück.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Der Pensionist war im Juni mit einem Tiertransporter im Bezirk Spittal an der Drau unterwegs, als es zu einem Verkehrsunfall kam. Im Zuge dessen wurde auch eine Kuh verletzt. Doch anstatt dem Tier zu helfen, ließ er es einfach am Straßenrand zurück – ohne eine tierärztliche Hilfe oder Erlösung zu veranlassen. Das hat nun ein Nachspiel.

Pensionist muss vor Gericht

Wie aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht, muss sich der Mann nun wegen des Verdachts der Tierquälerei verantworten. Der Prozess ist für den kommenden Mittwoch, den 19. August 2026, angesetzt. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

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