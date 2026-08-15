Keine Rote Karte, dafür bedingte Haft: Kärntner Fußballpartie endete vor Gericht

Auf dem Rasen flogen die Fetzen, Monate später sahen sich die Beteiligten im Gerichtssaal wieder. Ein 29-jähriger Kärntner Fußballer musste sich wegen Drohungen gegen einen Gegenspieler und dessen Familie verantworten.

Ein hitziges Fußballspiel zwischen zwei Unterkärntner Mannschaften endete Monate später vor Gericht. Denn die Vorwürfe wiegen schwer: Ein 29-jähriger Spieler aus Diex soll seinem Gegenspieler während einer Partie mehrfach mit dem Umbringen bedroht und dabei auch dessen Familie erwähnt haben. Am Landesgericht Klagenfurt fand nun am Freitag (14. August) der Prozess statt.

Hitzige Partie

Aber der Reihe nach: Besagte Partie wurde im April in der 2. Klasse D gespielt. Zwischen dem angeklagten Stürmer und einem Verteidiger aus Tainach ging es offenbar ordentlich zur Sache. Harte Zweikämpfe und Fouls ließen die Stimmung Medienberichten zufolge zunehmend kippen – bis schließlich Worte fielen, die Monate später Richter Gerhard Pöllinger-Sorré beschäftigen sollten.

Angeklagter spricht von Revanchefoul

Der 29-Jährige bekannte sich vor Gericht nicht schuldig. Dass es auf dem Platz verbale Entgleisungen gegeben hatte, bestritt er allerdings nicht. Nach einem hohen Bein seines Gegenspielers habe er laut ORF sinngemäß angekündigt, ihm bei einem Treffer den Kopf abzureißen. Später sei auch das Wort „umlegen“ gefallen. Damit habe er allerdings keine Todesdrohung gemeint, sondern lediglich angekündigt, sich mit einem Foul zu revanchieren. Der Angeklagte räumte selbst ein, dass auch das nicht in Ordnung gewesen sei. Emotionale Aussagen seien bei Fußballspielen jedoch keine Seltenheit, argumentierte er.

Was wurde tatsächlich gesagt?

Genau diese Frage nahm im Prozess viel Raum ein. Mehrere Fußballer mussten als Zeugen aussagen – und ihre Erinnerungen deckten sich nicht vollständig. Ein Spieler erklärte vor Gericht, eine konkrete Todesdrohung gar nicht selbst gehört zu haben. Bei seiner Aussage vor der Polizei hatte das noch anders geklungen. Seine Rechtfertigung: Dort habe er lediglich wiedergegeben, was ihm andere nach dem Spiel erzählt hätten. Andere Zeugen erinnerten sich hingegen an deutlich drastischere Aussagen. Ein Spieler war sich sicher, eine Drohung mit dem Umbringen gehört zu haben, ein anderer konnte nicht mehr eindeutig sagen, ob von „umlegen“ oder „umbringen“ die Rede gewesen war.

Auch Familie soll bedroht worden sein

Der betroffene Verteidiger schilderte die Situation eindeutiger. Nach seiner Darstellung wurde er während des Spiels mehrmals mit dem Tod bedroht. In der zweiten Hälfte soll der 29-Jährige die Drohungen wiederholt und schließlich auch die Familie seines Gegenspielers einbezogen haben. Dass es auf dem Rasen zuvor hart zur Sache gegangen war, bestritt auch der Verteidiger nicht. Er spiele körperbetont und gehe entschlossen in Zweikämpfe, habe in seiner bisherigen Laufbahn aber noch nie eine Rote Karte erhalten.

Drei Monate bedingte Haft

Am Ende schenkte der Richter den belastenden Zeugenaussagen Glauben und verurteilte den 29-Jährigen wegen gefährlicher Drohung zu drei Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Für den Angeklagten sprach, dass er bisher unbescholten war. Auch eine Provokation durch die harte Spielweise seines Gegners konnte aus Sicht des Gerichts nicht ausgeschlossen werden. Belastend wirkte hingegen, dass die Drohungen nicht nur einmal im Affekt gefallen, sondern im Laufe der Partie mehrfach wiederholt worden sein sollen. Statt mit Handschlag nach dem Schlusspfiff endete die Auseinandersetzung damit vor dem Landesgericht. Abgeschlossen ist die Sache allerdings noch nicht: Die Verteidigung meldete Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde an. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.