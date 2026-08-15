Nächtlicher Crash: Alkolenker stürzt in Bahnunterführung

Es war kurz nach 1 Uhr nachts, als die Fahrt zweier Männer auf der B81 abrupt endete: Ihr Auto kam von der Straße ab und stürzte in eine Bahnunterführung. Beide wurden verletzt – beim Fahrer schlug anschließend der Alkotest an.

Ein Auto ist in der Nacht auf Samstag (15. August) bei Feistritz ob Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) von der Straße abgekommen und in eine Bahnunterführung gestürzt. Wie die Polizei berichtet, war ein 31-jähriger Slowene gegen 1.15 Uhr auf der Bleiburger Straße (B81) im Ortsgebiet von Gonowetz unterwegs. Doch plötzlich kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab.

Abgestürzt

Er fuhr auf einen sogenannten Leitschienenabsetzer – den abgesenkten Beginn einer Leitplanke – auf und stürzte anschließend in die dortige Bahnunterführung. Der Fahrer und sein ebenfalls aus Slowenien stammender 29-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt brachte die Rettung beide Männer ins Klinikum Klagenfurt. Ein Alkotest beim 31-jährigen Lenker verlief laut Polizei positiv. Am Auto entstand Totalschaden. Neben Rettung und Polizei stand auch die Freiwillige Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg im Einsatz.