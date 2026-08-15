Plötzlich brechen die Platten: Kärntner (52) stürzt vier Meter auf Beton

Gemeinsam mit seinem Sohn wollte ein 52-Jähriger am Freitag ein Nebengebäude in St. Kanzian sanieren. Doch während der Arbeiten brachen plötzlich die Dachplatten unter ihm – der Mann stürzte rund vier Meter in die Tiefe.

In St. Kanzian am Klopeiner See kam es gestern zu einem Arbeitsunfall.

In St. Kanzian am Klopeiner See kam es gestern zu einem Arbeitsunfall.

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag (14. August) bei Sanierungsarbeiten in St. Kanzian am Klopeiner See. Ein 52-Jähriger arbeitete gemeinsam mit seinem erwachsenen Sohn auf dem Dach eines Nebengebäudes, als plötzlich alles schiefging.

Vier Meter auf Betondecke gestürzt

Wie die Polizei informiert, brachen plötzlich die Wellplatten und der 52-Jährige stürzte daraufhin aus einer Höhe von rund vier Metern in die Tiefe und prallte auf die darunterliegende Betondecke. Der Mann wurde bei dem Sturz verletzt.

Feuerwehr musste Verletzten bergen

Die Freiwillige Feuerwehr Peratschitzen barg den verletzten Mann. Anschließend übernahm die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 die weitere Versorgung und flog den 52-Jährigen ins Klinikum Klagenfurt.