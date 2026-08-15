„1,5 Stunden Wartezeit“: Reiseverkehr sorgte für Stau vor Karawankentunnel

Der starke Reiseverkehr hat am Samstagvormittag auf mehreren wichtigen Reiserouten in Österreich für Verzögerungen gesorgt. Besonders viel Geduld brauchten Autofahrer vor dem Karawankentunnel auf der A11.

A11 Karawankentunnel: Lange Wartezeiten Richtung Slowenien

Wie der ÖAMTC berichtet, staute sich der Verkehr in Kärnten vor dem Karawankentunnel. Vor allem bei der Ausreise in Richtung Slowenien mussten Reisende mit Wartezeiten von bis zu eineinhalb Stunden rechnen. In der Früh kam es im Karawankentunnel außerdem zu einem Unfall, weshalb er zeitweise gesperrt werden musste. Mehr dazu liest du hier: Totalsperre nach Unfall im Karawankentunnel: 9 Personen beteiligt. Auch auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg war viel los. In Richtung Norden kam es vor den Baustellen zwischen Flachauwinkl und Eben im Pongau sowie im Bereich der Tunnelgruppe Werfen zu Verzögerungen.

Stau auch auf der A2

In Kärnten sorgte zudem die Baustelle im Packabschnitt für Behinderungen. Auf der Südautobahn (A2) staute es sich in Fahrtrichtung Klagenfurt vor dem Baustellenbereich. Verkehrsprobleme wurden auch aus Tirol gemeldet. Auf der Fernpassstraße (B179) stockte der Verkehr zwischen dem Grenzübergang Füssen und Reutte. Vor dem Brettfalltunnel auf der B169 im Zillertal wurde die Blockabfertigung aktiviert. Bei der Ausreise nach Deutschland über Kufstein/Kiefersfelden mussten Autofahrer laut ÖAMTC außerdem rund 20 Minuten mehr Zeit einplanen.