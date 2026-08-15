Wetterumschwung: Am Sonntag ziehen Gewitter in Kärnten auf

Während sich das Wetter am Samstag noch einmal von seiner schönsten Seite präsentiert, stellen sich am Sonntag erste Gewitter ein. Diese können örtlich auch unwetterartig ausfallen.

„Am Sonntag lässt der Hochdruckeinfluss nach“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Damit endet nicht nur das Traumwetter der vergangenen Tage, auch das Gewitterrisiko steigt. Während der Vormittag meist noch sonnig verläuft, ziehen von Westen her zunehmend Wolken auf. Im Verlauf der Nachmittags- bzw. Abendstunden bilden sich in der labil geschichteten Luftmasse dann Gewitter aus. Mögliche Folgen sind überflutete Straßen oder Keller. Hinzu kommt lebhafter bis stürmischer Wind. „Aufgrund der Sturmböen können Gegenstände herumgewirbelt werden, Äste abbrechen und vereinzelt auch Bäume umfallen“, so die Fachleute.

©Geosphere Austria Die Geosphere Austria hat für Teile Kärntens eine gelbe Wetterwarnung ausgegeben.

Hagel und Starkregen

Ähnlich sieht auch die Tauernwetter-Prognose aus. Konkret heißt es darin: „Im Laufe des Nachmittags greifen die Schauer und Gewitter auf Oberkärnten über, gegen Abend erreichen sie auch den Kärntner Zentralraum und Unterkärnten.“ Mit Hagel, Starkregen und Sturmböen ist zu rechnen. „Örtlich fallen die Gewitter unwetterartig aus.“ Auch vonseiten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) werden am Sonntagnachmittag vermehrt Schauer und Gewitter angekündigt. Speziell im Bereich der Alpen; „vereinzelt können sie auch auf den Südosten übergreifen“, so die Experten.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Kaltfront im Anmarsch

Am Montag zieht dann – wie berichtet – eine Kaltfront über Kärnten auf. „Im Laufe des Vormittags nehmen die Wolken zu und es ziehen einige Regenschauer und Gewitter über das Land“, so die Geosphere Austria-Prognose. Auch die Temperaturen sinken auf 21 bis 27 Grad. Mehr dazu unter: Gewitter, Kaltfront: Österreich steht Wettersturz bevor