Reha auf vier Hufen: Pferde helfen in Hermagor seit 30 Jahren Patienten

Seit drei Jahrzehnten sind speziell ausgebildete Therapiepferde ein wichtiger Bestandteil der neurologischen Rehabilitation in der Gailtal-Klinik. Am kommenden Dienstag, dem 18. August 2026, wird das Jubiläum gefeiert.

Das 30-jährige Bestehen der Hippotherapie an der Gailtal-Klinik in Hermagor wird am 18. August 2026 gemeinsam mit Patienten, Mitarbeitenden sowie den Therapiepferden Sunny und Cody gefeiert.

Physiotherapie am Pferd

„Bei der Hippotherapie unterstützen speziell ausgebildete Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten die Patientinnen und Patienten mithilfe der Bewegung und des Körpers des Pferdes dabei, ihre motorischen und sensorischen Fähigkeiten zu verbessern“, erklärt Lydia Huber, Leiterin der Hippotherapie. Die dreidimensionale Bewegung des Pferdes wird dabei gezielt für therapeutische Zwecke genutzt – etwa bei neurologischen Erkrankungen oder bei Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates.

©KABEG Am Foto: Die Therapiepferde Sunny und Cody

Gut für Körper und Psyche

„Die Bewegungsimpulse übertragen sich auf den Körper der Patientinnen und Patienten und können unter anderem dazu beitragen, Rumpfstabilität, Koordination und Gleichgewicht zu verbessern“, so Huber weiter. Die Hippotherapie hilft aber nicht nur dem Körper – die Nähe zum Pferd nimmt Ängste und stärkt das Selbstvertrauen. „Für die Patientinnen und Patienten bedeutet die Therapie nicht nur gezielte Unterstützung bei der Rehabilitation, sondern häufig auch ein besonderes Erlebnis, das Motivation und Freude in den Therapiealltag bringt“, betont Huber abschließend.