Skip to content
Region auswählen:
/ ©KABEG
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Patienten auf einem Pferd. Begleitet wird er von ausgebildeten Physiotherapeuten.
Ein besonderes Jubiläum wird kommende Woche in der Gailtal-Klinik gefeiert.
Hermagor
15/08/2026
Hippotherapie

Reha auf vier Hufen: Pferde helfen in Hermagor seit 30 Jahren Patienten

Seit drei Jahrzehnten sind speziell ausgebildete Therapiepferde ein wichtiger Bestandteil der neurologischen Rehabilitation in der Gailtal-Klinik. Am kommenden Dienstag, dem 18. August 2026, wird das Jubiläum gefeiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(197 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Das 30-jährige Bestehen der Hippotherapie an der Gailtal-Klinik in Hermagor wird am 18. August 2026 gemeinsam mit Patienten, Mitarbeitenden sowie den Therapiepferden Sunny und Cody gefeiert.

Physiotherapie am Pferd

„Bei der Hippotherapie unterstützen speziell ausgebildete Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten die Patientinnen und Patienten mithilfe der Bewegung und des Körpers des Pferdes dabei, ihre motorischen und sensorischen Fähigkeiten zu verbessern“, erklärt Lydia Huber, Leiterin der Hippotherapie. Die dreidimensionale Bewegung des Pferdes wird dabei gezielt für therapeutische Zwecke genutzt – etwa bei neurologischen Erkrankungen oder bei Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Therapiepferde Sunny und Cody.
©KABEG
Am Foto: Die Therapiepferde Sunny und Cody

Gut für Körper und Psyche

„Die Bewegungsimpulse übertragen sich auf den Körper der Patientinnen und Patienten und können unter anderem dazu beitragen, Rumpfstabilität, Koordination und Gleichgewicht zu verbessern“, so Huber weiter. Die Hippotherapie hilft aber nicht nur dem Körper – die Nähe zum Pferd nimmt Ängste und stärkt das Selbstvertrauen. „Für die Patientinnen und Patienten bedeutet die Therapie nicht nur gezielte Unterstützung bei der Rehabilitation, sondern häufig auch ein besonderes Erlebnis, das Motivation und Freude in den Therapiealltag bringt“, betont Huber abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at