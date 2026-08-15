Spittaler Bahnhofstraße verwandelte sich in bunten Marktplatz

Der Sommermarkt mit integriertem Flohmarkt lockte am 8. August zwischen 9 und 17 Uhr etliche Besucher in die Bahnhofstraße. Mit mehr als 100 Marktständen war die Auswahl riesig: Das Spektrum reichte von Kleidung über Deko-Elemente bis hin zu echten Vintage-Schätzen. „Tausende Schnäppchenjäger nutzten die Gelegenheit, durch das vielfältige Angebot zu schlendern und nach besonderen Fundstücken oder antiken Raritäten Ausschau zu halten“, freut sich Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten). Auch viele junge Standbetreiber trugen zum abwechslungsreichen Marktgeschehen bei.