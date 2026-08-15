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/ ©Erich Auer
Ein Bild auf 5min.at zeigt vier Frauen auf einem Flohmarkt.
Ein Paradies für Schatzsucher und Schnäppchenjäger.
Spittal an der Drau
15/08/2026
Am 8. August
#goodnews

Spittaler Bahnhofstraße verwandelte sich in bunten Marktplatz

Stöbern, Feilschen und Entdecken: Am vergangenen Samstag verwandelte sich die Spittaler Bahnhofstraße in einen riesigen Sommermarkt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Der Sommermarkt mit integriertem Flohmarkt lockte am 8. August zwischen 9 und 17 Uhr etliche Besucher in die Bahnhofstraße. Mit mehr als 100 Marktständen war die Auswahl riesig: Das Spektrum reichte von Kleidung über Deko-Elemente bis hin zu echten Vintage-Schätzen. „Tausende Schnäppchenjäger nutzten die Gelegenheit, durch das vielfältige Angebot zu schlendern und nach besonderen Fundstücken oder antiken Raritäten Ausschau zu halten“, freut sich Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten). Auch viele junge Standbetreiber trugen zum abwechslungsreichen Marktgeschehen bei.

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