Fahrrad hoch im Kurs: 7 von 10 Kärntnern treten in die Pedale

Rad fahren boomt: Laut einer Studie treten sieben von zehn Kärntnern in die Pedale. Fast ein Drittel nutzt den Drahtesel sogar mehrmals wöchentlich.

Das Fahrrad bleibt in Kärnten hoch im Kurs. Wie aus Daten des Mobilitätsministeriums hervorgeht, auf die der VCÖ verweist, rollen neun Prozent jeden Tag auf zwei Rädern. Weitere 20 Prozent nutzen das Rad mehrfach pro Woche, während 41 Prozent immerhin mehrmals monatlich in die Pedale treten. „Wenn es darum geht, die Klimabilanz des Verkehrs zu verbessern sowie Staus und andere Verkehrsprobleme zu verringern, dann spielt der Radverkehr eine große Rolle“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

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E-Bikes verändern das Mobilitätsverhalten

Auch das E-Bike gehört im südlichsten Bundesland längst zum Straßenbild: 38 Prozent nutzen Elektrofahrräder. Schwendinger: „[Sie] verändern bei vielen das Mobilitätsverhalten, führen dazu, dass mehr Strecken mit dem Fahrrad gefahren werden.“ Aber: „Damit Elektrofahrräder verstärkt als Verkehrsmittel genutzt werden, ist eine gute Radinfrastruktur zentral“, so der Fachmann. Das bestätigt auch die Studie. 47 Prozent der Kärntner E-Bike-Fahrenden sagen, dass sie nun mit dem Rad längere Strecken als früher fahren.

Fahrrad als Chance

„Je besser die Radinfrastruktur, je sicherer die Bedingungen zum Radfahren, umso mehr Menschen nutzen Fahrräder als Verkehrsmittel“, erläutert Schwendinger. Das Potenzial dafür sei groß: Laut dem Mobilitätsministerium wohnen in Kärnten 39 Prozent weniger als fünf Kilometer von ihrem Arbeitsplatz oder ihrer Ausbildungsstätte entfernt, 53 Prozent weniger als zehn Kilometer. „Das sind Distanzen, die gut mit einem Fahrrad oder Elektrofahrrad gefahren werden können, wenn es eine gute Infrastruktur gibt“, hebt der VCÖ-Experte hervor und fordert entsprechende Maßnahmen.