Von Spittal bis Gnesau: Trauer um Pfarrer Josef Ulbing

Die Katholische Kirche Kärnten trauert um Josef Ulbing. Der 1952 in Villach geborene Geistliche maturierte 1972 in Tanzenberg und studierte anschließend in Wien sowie Salzburg. Nach seiner Priesterweihe 1980 in Klagenfurt führten ihn seine Stationen als Kaplan nach Spittal an der Drau und Villach-St. Josef. Als Provisor wirkte er in St. Peter ob Radenthein, betreute danach die Pfarren Gmünd und Leoben und übernahm von 2005 bis zu seinem Ruhestand 2022 die Seelsorge in Gnesau und Zedlitzdorf. Für seinen langjährigen Einsatz wurde ihm 2023 der Titel Bischöflicher Geistlicher Rat verliehen.