Waldbrände in Italien: Löschflugzeuge auch am Sonntag im Einsatz

Die Flammen in Friaul-Julisch Venetien wüten unvermindert weiter. Mittlerweile dringt der Rauch bis nach Kärnten vor: Im Gailtal ist der Brandgeruch aus dem Kanaltal Lesern zufolge bereits wahrnehmbar. Auch am Sonntag holen Löschflugzeuge wieder Wasser am Weissensee, um weiter gegen das Feuer vorzugehen. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) betont, dass die „Hilfs- und Einsatzbereitschaft in Katastrophenfällen keine Grenzen kennt“. Auch zwei slowenische Löschflugzeuge waren in den vergangenen Tagen im Einsatz, um Wasser aus dem Kärntner See aufzunehmen.

©Leser Auch am Samstag waren die Rauchsäulen in Friaul … ©Leser … weithin sichtbar.

Bereich für Schwimmer und Boote gesperrt

Von 8 bis 13 Uhr werden die italienischen Einsatzkräfte am Sonntag den Weissensee um Löschwasser anfliegen. „Damit alles möglichst sicher abläuft, arbeiten Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung, die Gemeinde Weissensee, das Land Kärnten und die Bezirkshauptmannschaft Spittal eng zusammen“, erklärt Fellner weiter. Gäste und Urlauber am Weissensee werden um Verständnis gebeten, dass durch die Wasseraufnahmen der Flugzeuge der See in einem Abschnitt in der Seemitte zwischen Mühlzipf und Paterzipf nicht genutzt werden darf (Schwimmer, Boote, SUPs). Die Stelle wurde sichtbar mit Bojen und Einsatzbooten abgesichert.