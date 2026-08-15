Schulstart-Hilfe: Familien in Not bekommen hier Hilfe

Bald startet die Schule wieder und das kostet viel Geld. Vorausschauend Secondhand einzukaufen, entlastet das Haushaltsbudget das ganze Jahr über und vor Schulstart gleich nochmal mehr.

Ob beim Together Verein, auf Willhaben, auf Flohmärkten oder über andere Wege, die Menge an neuen oder neuwertigen Artikeln für Kinder ist enorm. Von der Unterwäsche bis zur Schultasche ist alles dabei. Etwas Planung gehört allerdings dazu: Die Einkaufsliste lässt sich im Secondhand-Bereich selten an einem einzigen Tag komplett abhaken. Daher lohnt es sich, regelmäßig vorbeizuschauen. So lässt sich oft schon im Hochsommer der perfekte, hochwertige Skianzug für den Winterurlaub entdecken. Der Preis? Nur ein Bruchteil des Neupreises!

Unterstützung für Familien

Der Together Verein will Familien unter die Arme greifen, die für den bevorstehenden Schul- oder Kindergartenstart eine neue Garderobe oder sonstige Schulutensilien benötigen (je nach Verfügbarkeit). So gibt es Unterstützung: Eine E-Mail mit dem jeweiligen Anliegen an info@act2gether.at senden. Das Team setzt sich anschließend direkt in Verbindung, um gemeinsam die bestmögliche Hilfe zu organisieren.

©Together Verein | Der Together Verein unterstützt Familien beim Schulstart. ©Together Verein ©Together Verein ©Together Verein

Gut erhaltene Schulsachen spenden

Gibt es zu Hause noch gut erhaltene Schulsachen? Trotz des allgemeinen Spendenannahmestopps bis zum 15. September können genau diese Artikel ab sofort in jedem Point abgegeben werden. Der Bedarf ist riesig – und gemeinsam lässt sich viel bewirken!