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Bild auf 5 Minuten zeigt Schulsachen
Für den kommenden Schulstart gibt es Hilfe für Familien seitens des Together Vereins!
Kärnten
15/08/2026
Together Vererin

Schulstart-Hilfe: Familien in Not bekommen hier Hilfe

Bald startet die Schule wieder und das kostet viel Geld. Vorausschauend Secondhand einzukaufen, entlastet das Haushaltsbudget das ganze Jahr über und vor Schulstart gleich nochmal mehr.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(203 Wörter)
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Ob beim Together Verein, auf Willhaben, auf Flohmärkten oder über andere Wege, die Menge an neuen oder neuwertigen Artikeln für Kinder ist enorm. Von der Unterwäsche bis zur Schultasche ist alles dabei. Etwas Planung gehört allerdings dazu: Die Einkaufsliste lässt sich im Secondhand-Bereich selten an einem einzigen Tag komplett abhaken. Daher lohnt es sich, regelmäßig vorbeizuschauen. So lässt sich oft schon im Hochsommer der perfekte, hochwertige Skianzug für den Winterurlaub entdecken. Der Preis? Nur ein Bruchteil des Neupreises!

Unterstützung für Familien

Der Together Verein will Familien unter die Arme greifen, die für den bevorstehenden Schul- oder Kindergartenstart eine neue Garderobe oder sonstige Schulutensilien benötigen (je nach Verfügbarkeit). So gibt es Unterstützung: Eine E-Mail mit dem jeweiligen Anliegen an info@act2gether.at senden. Das Team setzt sich anschließend direkt in Verbindung, um gemeinsam die bestmögliche Hilfe zu organisieren.

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Der Together Verein unterstützt Familien beim Schulstart.
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Gut erhaltene Schulsachen spenden

Gibt es zu Hause noch gut erhaltene Schulsachen? Trotz des allgemeinen Spendenannahmestopps bis zum 15. September können genau diese Artikel ab sofort in jedem Point abgegeben werden. Der Bedarf ist riesig – und gemeinsam lässt sich viel bewirken!

Hilf helfen!

Wer diese Aktion und die Arbeit des Vereins mit einer Geldspende unterstützen möchte, findet hier die Details:

    • Spendenkonto:
    • IBAN: AT03 1700 0004 0036 3862
    • Together Verein

Der Verein finanziert sich komplett selbst und kann nur durch die Hilfe der Gemeinschaft und der daraus entstehenden Geld-, Sach- und Zeitspenden so viel bewegen.

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