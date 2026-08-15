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Am Sonntag drohen Gewitter in Kärnten
Am Sonntag klettern die Höchstwerte in Kärnten auf bis zu 33 Grad. Während am Vormittag noch vielerorts die Sonne scheint, ziehen von Westen her allmählich Wolken auf. Am Nachmittag steigt dann das Gewitterrisiko.
„Am Sonntag lässt der Hochdruckeinfluss nach“, erklären die Fachleute der Geosphere Austria. Nach einem sonnigen Vormittag drohen in Kärnten am Sonntag Schauer und Gewitter – 5 Minuten berichtete. Bereits am Nachmittag bilden sich im westlichen Bergland sowie in den Gurktaler Alpen graue Wolken. Am Abend erhöht sich schließlich auch im Klagenfurter Becken das Gewitterrisiko deutlich. „m weiteren Gewitterumfeld kann der Wind lebhaft bis stürmisch auffrischen“, warnen die Meteorologen abschließend.
Was macht dir bei solchen Sommergewittern am meisten Sorgen?
Der Hagel: Ich habe Angst um mein Auto, die Pflanzen oder das Dach.
Der Starkregen: Hoffentlich bleibt der Keller trocken und die Straßen frei.
Der Sturm: Wegen umstürzender Bäume oder herumfliegender Gegenstände.
Nichts davon: Ich mag Gewitter eigentlich ganz gerne und bleibe einfach drinnen.
Abgestimmt: Mal
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