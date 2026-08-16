Lions Club ermöglicht Kindern Ausflug ans Meer

Große Freude in Hermagor: Der örtliche Lions Club greift der sozialpädagogischen Wohngemeinschaft cowota der Diakonie de La Tour unter die Arme. 1.100 Euro ermöglichen elf Kindern und Jugendlichen einen Ausflug ans Meer.

Die sozialpädagogische Wohngemeinschaft cowota der Diakonie de La Tour in Hermagor gibt jungen Menschen in schwierigen Lebenslagen ein sicheres Zuhause. Neben einem strukturierten Alltag und der Unterstützung auf dem Weg in ein möglichst selbstständiges Leben gehört auch die gemeinsame Freizeitgestaltung zum pädagogischen Konzept. Der Lions Club Hermagor unterstützt diese Arbeit nun gezielt. Insgesamt 1.100 Euro werden für eine Fahrt ans Meer bereit gestellt.

Lions Club Hermagor unterstützt Wohngemeinschaft

„Wir wollten den Kindern ganz einfach einen schönen und unbeschwerten Tag ermöglichen. Einmal raus aus dem Alltag, gemeinsam ans Meer fahren, etwas erleben und Erinnerungen sammeln“, so Markus Brandstätter, Präsi­dent des Lions Club Hermagor. Bei der Übergabe bedankte sich Anna Novak im Namen der De La Tour herzlich für die Unterstützung.