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Ein Bild auf 5min.at zeigt Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Zu Mariä Himmelfahrt krachte es in Bleiburg.
Bleiburg
16/08/2026
Unfall

Kärntner (71) nach Kreisverkehr-Sturz im Krankenhaus

In Bleiburg kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall: Ein 71-Jähriger stürzte mit seinem Motorrad, als er aus einem Kreisverkehr ausfahren wollte. Der Alkotest war positiv.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Am 15. August krachte es am Nachmittag in Bleiburg. Wie die Polizei informiert, stürzte ein 71 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt, als er mit seinem Motorrad aus einem Kreisverkehr der B 81 ausfahren wollte. Ein zufällig nachkommender Arzt leistete Erste Hilfe. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. „Ein Alkotest verlief positiv“, so die Polizei abschließend.

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