Das Frühwarnsystem

Bis zu den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Frühjahr 2027 ist nicht mehr weit. Für die Parteien werden sie zu einem wichtigen Frühwarnsystem in Hinblick auf die Landtagswahl ein Jahr später. Es wird spannend.

Jetzt ist durchaus klar, dass kommunale Wahlen hauptsächlich Persönlichkeitswahlen sind. Ein guter und/oder beliebter Bürgermeister wird gewählt werden, unabhängig von seiner Partei. Und das ist gut so. Doch das mögliche Splitting der Stimmen wird es den Parteien ermöglichen, Trends zu erkennen und darauf zu reagieren.

Das ist die Ausgangslage der Parteien

Varianten dafür gibt es genug. Läuft es für die SPÖ halbwegs gut, hat der neue rote Chef, Landeshauptmann Daniel Fellner seine erste Bewährungsprobe bestanden. Das hat für die Genossen entscheidende Bedeutung. Die FPÖ hat mit Erwin Angerer einen Mann ganz vorne, von dem manchmal gesagt wird, er sei zu leise, zu wenig kämpferisch. Ob dieses interne Sudern bis zur Landtagswahl aufhört, wird sich auch beim Abschneiden in der Gemeinderatswahl abhängen. Die ÖVP ist kommunal traditionell stark, aber halt nur am Land. Die großen Städte sind für die Volkspartei seit Jahrzehnten ein Problemfall, man könnte auch sagen, eine Dauerbaustelle. Das weiß auch Parteiobmann Martin Gruber, der trotzdem locker bleiben kann. Denn die Schwarzen sind in einer durchaus komfortablen Position für die Landtagswahl. Die ÖVP ist derzeit Regierungspartei, aber gleichzeitig könnte sie nach 2028 zum entscheidenden Faktor werden. Sozusagen als Zünglein an der Waage.

Probelauf für den „Ernstfall“

Nicht die stärkste Partei wird allein über die Regierung entscheiden – sondern die Frage, wen die ÖVP zum Landeshauptmann macht. Und beim Pokern am Verhandlungstisch sind die Schwarzen immer schon knallhart gewesen. Bleibt noch das Team Kärnten, von dessen Abschneiden abhängen wird, ob eine Zweier- oder Dreierkoalition gebildet wird – und mit wem. Aus all diesen Betrachtungswinkeln kommt den kommunalen Wahlen, die uns in wenigen Monaten ins Haus stehen, hohe Bedeutung zu. Sie sind der Probelauf für den Ernstfall ein Jahr später.