Kaltfront bringt kräftige Gewitter nach Kärnten: Was uns erwartet

Die Hitzewelle ist geschafft – allerdings verabschiedet sie sich vielerorts mit einem Knall. Am Montag zieht eine Kaltfront über Kärnten und bringt verbreitet Schauer und Gewitter.

Noch einmal sommerliche 27 Grad – dann kommt der Wetterumschwung. Eine Kaltfront zieht am Montag über Kärnten und bringt praktisch im ganzen Land Schauer und Gewitter. Die GeoSphere Austria hat sowohl für Sonntag (16. August) als auch für Montag für ganz Kärnten eine gelbe Gewitterwarnung ausgegeben.

Kräftige Gewitter kommen

Nach den heißen vergangenen Tagen wird es nun deutlich unbeständiger. Bereits am heutigen Sonntag sind Gewitter möglich, am Montag, dem 17. August, macht sich dann die angekündigte Kaltfront bemerkbar. „Morgen gibt es durch die Kaltfront recht verbreitet Schauer und Gewitter, teilweise schon am Vormittag“, erklärt Michael Tiefgraber von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Dabei müsse auch mit kräftigeren Gewittern und stärkerem Regen gerechnet werden.

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„Die meisten Regionen kriegen was ab“

Auf einzelne Landesteile beschränkt bleibt das unbeständige Wetter diesmal nicht. „Es werden Gewitter über ganz Kärnten abgehen, am kräftigsten könnten sie im Südosten werden“, so Tiefgraber. Ganz gleichmäßig verteilt wird der (dringend benötigte) Regen allerdings nicht sein. Einen flächendeckenden Landregen erwartet der Meteorologe nicht. Stattdessen werden Schauer und Gewitter regional unterschiedlich viel Niederschlag bringen. „Die meisten Regionen kriegen was ab“, fasst Tiefgraber zusammen.

©GeoSphere Austria Für den 16. und 17. August hat die GeoSphere eine gelbe Gewitterwarnung für ganz Kärnten ausgegegen.

Vor den Gewittern noch einmal bis zu 27 Grad

Bevor die Kaltfront endgültig durchzieht, macht sich der Sommer noch einmal kurz bemerkbar. Vor allem im Klagenfurter Becken sind vor den Schauern und Gewittern noch Temperaturen um 27 Grad möglich. Danach geht es mit den Temperaturen allerdings bergab – und zwar nicht nur für ein paar Stunden. „Weit über 30er-Temperaturen werden wir erst einmal nicht mehr haben“, prognostiziert Tiefgraber. Die Abkühlung sei nachhaltig. Das bedeutet allerdings keineswegs das Ende des Sommers, sondern eher ein Aufatmen für viele: Statt großer Hitze zeichnet sich in den kommenden Tagen vielmehr angenehmes Sommerwetter ab.

Ab Dienstag beruhigt sich das Wetter wieder

Lange bleibt die Kaltfront außerdem nicht wetterbestimmend. Schon am Dienstag soll sich die Lage wieder beruhigen und sommerlich warmes Wetter zurückkehren – allerdings ohne die extreme Hitze der vergangenen Zeit. Auch danach geht es ähnlich weiter. Am Donnerstag und Freitag könnten Schauer wieder etwas häufiger werden, insgesamt dürfte sich das Wetter aber eher hochdruckgeprägt und sommerlich präsentieren.