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/ ©Wasserrettung Bad Saag
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzboot der Wasserrettung.
Die ÖWR Ossiach sucht einen neuen Kühlschrank.
Ossiacher See
16/08/2026
Kühlschrank gesucht

ÖWR sucht ungewöhnlichen „Helfer“: „Wir nehmen ihn nicht mit ins Wasser“

Normalerweise rückt die Wasserrettung Ossiach aus, wenn Menschen im oder am Wasser Hilfe brauchen. Diesmal benötigt sie allerdings selbst Unterstützung – und zwar in ungewöhnlicher Form.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Der alte Kühlschrank der Wasserretter hat den Geist aufgegeben. Mit Humor sucht die ÖWR Ossiach deshalb nun über die sozialen Medien nach Ersatz. „Vielleicht hat ja jemand einen Kühlschrank mit Gefrierfach übrig, der Lust auf eine neue Aufgabe hat und bei uns noch seinen Dienst versehen möchte“, schreiben die Einsatzkräfte.

„Wir nehmen ihn nicht mit ins Wasser“

Wer ein passendes Gerät abzugeben hat, kann sich über Facebook oder Instagram beziehungsweise direkt bei den Mitgliedern melden. Und für alle, die um das Wohlergehen ihres alten Kühlschranks fürchten, geben die Wasserretter auch gleich ein augenzwinkerndes Versprechen: „Wir versprechen auch, ihn nicht mit ins Wasser zu nehmen.“

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