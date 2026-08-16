Ein Schüler siebenmal suspendiert: Kärnten legt erschreckende Bilanz vor

Schon im Juni zeichneten sich deutlich mehr Schulsuspendierungen in Kärnten ab. Jetzt steht die endgültige Bilanz fest: 119 Fälle gab es im vergangenen Schuljahr – und damit so viele wie seit mindestens fünf Jahren nicht mehr.

Schon im Juni sorgten die steigenden Suspendierungszahlen an Kärntens Schulen für Aufsehen. Damals waren im noch laufenden Schuljahr 2025/26 bereits 111 Fälle bekannt. Nun liegt die endgültige Bilanz vor – und sie fällt noch höher aus. Insgesamt wurden 119 Suspendierungen ausgesprochen, wie aus einer Landtagsanfrage des Team Kärntens an Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) hervorgeht. Damit wurde der höchste Wert der vergangenen fünf Schuljahre erreicht.

Von 90 auf 119 Suspendierungen

Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt den deutlichen Sprung: Im Schuljahr 2021/22 wurden kärntenweit 97 Suspendierungen registriert, 2022/23 waren es 83. In den beiden darauffolgenden Schuljahren blieb die Zahl mit jeweils 90 Fällen konstant. 2025/26 stieg sie schließlich auf 119 – damit gab es innerhalb eines Jahres rund ein Drittel mehr Suspendierungen. 71 Fälle entfielen dabei auf die Bildungsregion Ost, 48 auf die Bildungsregion West.

Auffällig viele Fälle an Volks- und Mittelschulen

Besonders stechen die Zahlen an den Kärntner Pflichtschulen hervor. 55 Suspendierungen gab es im vergangenen Schuljahr an Mittelschulen, weitere 39 an Volksschulen. Zum Vergleich: An allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) wurden fünf Fälle registriert, an Polytechnischen Schulen und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) jeweils einer. Auch bei den Volksschulen ist ein deutlicher Trend nach oben erkennbar: 2022/23 waren 21 Suspendierungen verzeichnet worden, im heurigen Schuljahr waren es bereits 39.

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Das sind die Gründe für Suspendierungen

Was muss passieren, damit ein Schüler vorübergehend nicht mehr in die Schule darf? Laut Anfragebeantwortung stehen hinter den Suspendierungen vor allem drei Gruppen von Vorfällen: körperliche Übergriffe auf Mitschüler oder Schulpersonal, gefährliche Drohungen oder sexuelle Übergriffe.

Siebenmal in einem Jahr suspendiert

Bei der Betrachtung der Zahlen ist jedoch zu beachten: Nicht hinter jeder Suspendierung steckt eine eigene Person. Im Schuljahr 2025/26 wurden nämlich 14 Kinder und Jugendliche mehrfach suspendiert. Neun von ihnen traf die Maßnahme zweimal, vier dreimal und eine Person sogar siebenmal. Die Gründe für die besorgniserregende Entwicklung sind vielschichtig. Wie Reichmann in der Anfragebeantwortung erklärt, werden unter anderem verstärkte psychische Belastungen und soziale Krisen seit der Pandemie als Ursachen gesehen.

Neue Maßnahmen ab Herbst

Mit Beginn des neuen Schuljahres soll deshalb stärker dort angesetzt werden. Ab 1. September ist eine pädagogische und psychosoziale Begleitung während einer Suspendierung verpflichtend. Diese soll hauptsächlich durch Beratungslehrer erfolgen. Dafür stellt der Bund 1,7 zusätzliche Stellen bereit. Unterstützend sollen Schulsozialarbeit und Schulpsychologie eingebunden werden.

Personal fehlt noch

Allerdings ist das dafür vorgesehene Personal noch nicht vollständig vorhanden. Mit Stichtag 1. September ergibt sich laut Anfragebeantwortung ein Bedarf von 1,7 Beratungslehrer-Stellen, drei Stellen in der Schulsozialarbeit an Bundesschulen sowie 3,5 Stellen in der Schulpsychologie. Bis alle Posten besetzt sind, soll bestehendes Personal die Begleitung übernehmen.

19 Schulpsychologen für ganz Kärnten

Interessant ist auch ein Blick auf die derzeit vorhandenen Unterstützungsangebote. Kärntenweit sind laut Land 19 Personen in der Schulpsychologie tätig. Hinzu kommen 16 Vollzeitäquivalente beziehungsweise Personen im Bereich der Schulsozialarbeit des ÖZPGS sowie 36 Köpfe in der Schulsozialarbeit des Landes. Die meisten Schulpsychologen gibt es mit fünf in Klagenfurt Stadt, gefolgt von Villach Stadt mit vier.

Suspendierungen manchmal notwendig

Das Land sieht angesichts der steigenden Zahlen weiteren Handlungsbedarf. Neben der neuen Suspendierungsbegleitung setzt man unter anderem auf frühzeitige Gespräche mit Eltern und Kindern sowie einen bedarfsorientierten Einsatz von Schulpsychologie und Schulsozialarbeit. Gleichzeitig wird betont, dass Suspendierungen bei schwerer Gewalt oder akuter Gefährdung weiterhin notwendig seien, um Schüler und Lehrpersonal zu schützen.

Team Kärnten sieht dringenden Handlungsbedarf

Seitens des Team Kärntens, das die Anfrage an den Landtag geschickt hat, ortet man eine „dramatische Entwicklung“. Parteichef Gerhard Köfer leitet aus der steigenden Zahl an Suspendierungen politische Handlungsnotwendigkeiten ab und erklärt, dass einerseits psychosoziale Unterstützungsleistungen für Schüler und Lehrer erweitert werden müssten, andererseits sollten bestehende Maßnahmen evaluiert werden. Köfer erachtet es vor allem auch als erforderlich, verstärkt Schulpsychologen einzusetzen: