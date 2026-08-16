5,5 Wörtherseen: Wie viel Kärnten bereits versiegelt ist

Kärnten zählt 242 Quadratkilometer versiegelte Böden – fast die Hälfte frisst der Verkehr. Mit 20,8 Meter Straße pro Kopf liegt das Bundesland weit über dem Schnitt. Der VCÖ fordert daher Straßenbaustopp und eine Öffi-Offensive.

In Kärnten sind bereits 242 Quadratkilometer Böden versiegelt. Rund 107 Quadratkilometer Fläche beansprucht allein der Verkehr in Kärnten – das entspricht der fünfeinhalbfachen Wörthersee-Fläche. Bei einem Gesamtwegenetz von 11.868 Kilometern kommt Kärnten auf 20,8 Meter Straße pro Einwohner. Nur das Burgenland weist einen höheren Wert auf, während der bundesweite Durchschnitt bei 14,1 Metern liegt. Das geht aus einer aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) hervor. Einer von Bund, Ländern und Gemeinden getragenen Einrichtung zur Koordination der bundesweiten Raumordnung.

Öffi-Offensive

„Ein Weiter wie bisher hinterlässt verbrannte Erde und gewaltige Schäden. Es braucht ein rasches Umlenken hin zum Schutz der Böden vor weiterer Verbauung, etwa durch Straßen, Zersiedelung und Parkplätze“, fordert VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Der Mobilitätsorganisation zufolge braucht es eine Wende: Öffentliche Verkehrsmittel transportieren viele Menschen auf deutlich weniger Raum. „Ein Bus mit 50 Fahrgästen ersetzt beim aktuellen Pkw-Besetzungsgrad 43 Pkw. Ein Bus ist 13 Meter lang, 43 Autos ergeben stehend aneinandergereiht eine 250 Meter lange Kolonne […]“, verdeutlicht Schwendinger.

Abgabe auf Parkplätze gefordert

Der VCÖ fordert daher einen Stopp beim Straßenbau. Stattdessen sollen der Ausbau von Rad-, Bus- und Bahnverbindungen sowie die Stärkung von Ortskernen Vorrang haben. Zur Finanzierung von Entsiegelungen und Begrünungen schlägt die Organisation einen bundesweiten Fonds vor, der durch eine Abgabe auf versiegelte Flächen wie Parkplätze gespeist wird.