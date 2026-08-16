Förderspritze für Hermagor: 3,9 Millionen Euro fließen in neue Projekte

Rund 3,9 Millionen Euro an Fördergeldern investiert das Land 2026 in 47 Projekte im Raum Hermagor. Die Maßnahmen reichen von einem neuen Ortszentrum bis hin zu Sport- und Ausbildungsprojekten.

Kärnten investiert 2026 kräftig in die Orts- und Regionalentwicklung: Landesweit stehen 343 Vorhaben in sieben Regionen auf dem Programm. Einen spürbaren Schwerpunkt bildet die Region Hermagor. Dort werden 47 Initiativen mit rund 3,9 Millionen Euro an Fördermitteln unterstützt. „Diese Projekte halten unsere Regionen in Bewegung, schaffen regionale Wertschöpfung vor Ort und entwickeln den ländlichen Raum konsequent weiter“, erläutert Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Orts- und Regionalentwicklungsreferent.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Region Hermagor arbeitet an vielfältigen Vorhaben

Aktuell sind 38 Vorhaben in der Umsetzung, eines ist abgeschlossen und acht stehen in den Startlöchern. Die Bandbreite der Maßnahmen ist groß: Auf der Sonnenalpe Nassfeld wird das Ortszentrum neu gestaltet, um Raum für Kultur, Feste, Handel und Gastronomie zu schaffen. In Weißbriach entstand mit dem „Bewegungsparadies Gitschtal“ hinter dem Bildungszentrum eine neue Sportanlage für alle Altersgruppen. Zudem setzt Kötschach-Mauthen mit der Lehrlingsakademie NEXT auf gezielte Nachwuchsförderung, um junge Fachkräfte in der Region zu halten und der Abwanderung entgegenzuwirken.

Gruber lobt regionalen Einsatz

„Diese Beispiele stehen stellvertretend für die Bandbreite an Projekten, die in der Region Hermagor mit viel Einsatz vor Ort umgesetzt werden. Ich danke dem Obmann der Lokalen Arbeitsgruppe, Bürgermeister Johann Windbichler, und allen Verantwortlichen für ihren Einsatz“, betont Gruber abschließend.