Beifuß und Ragweed plagen Allergiker-Nasen in Kärnten

Hohe Belastung durch Pollenflug: In Kärnten machen Allergikern aktuell vor allem Beifuß und Ragweed zu schaffen.

Allergiker in Kärnten müssen sich jetzt auf starke Belastungen einstellen: Beifuß steht auf ungemähten Wiesen, Ackerflächen und Wegrändern bis 1.200 Metern Seehöhe in voller Blüte und erreicht seinen Höhepunkt. Gleichzeitig nimmt die Ambrosia bzw. Ragweed-Blüte deutlich an Fahrt auf.

©Pixabay / beauty_of_nature Der Beifuß steht in voller Blüte.

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Diese Regionen in Kärnten sind betroffen

„Sie ist mittlerweile im Zentralraum von Kärnten weit verbreitet, größere Bestände finden sich vor allem entlang von Bundesstraßen in Mittelkärnten, im Oberen Drautal zwischen Möllbrücke und Greifenburg“, weiß Susanne Aigner vom Kärntner Pollenwarndienst. Aber auch entlang des Gailtal-Zubringers, der Autobahn in Richtung Wolfsberg sowie zwischen Villach und dem Karawankentunnel ist die aus Nordamerika stammende Pflanzenart inzwischen zu finden. „In diesen Gebieten können lokal bereits hohe Pollenkonzentrationen auftreten. Die stärkste Belastung ist meist am frühen Vormittag zu erwarten“, so Aigner abschließend.