Keine Entwarnung in Friaul: Waldbrände breiten sich weiter aus

Keine Entwarnung gibt es aus Italien. Die Waldbrände in der Region Friaul-Julisch Venetien breiten sich weiter aus. Auch am Montag peilen italienische Löschflugzeuge den Weissensee an, um Wasser zu entnehmen.

„Leider bekommen wir von unseren Friulanischen Kolleginnen und Kollegen gemeldet, dass sich die Brände weiter ausbreiten“, informiert Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) am Sonntag in einer Pressemitteilung. Inzwischen macht sich der Rauch auch in Kärnten bemerkbar – 5 Minuten berichtete. Schuld ist der Südwind der diesen über die Berge nach Österreich weht. Vonseiten des Landes wird versichert, dass die Luftgüte laufend überwacht wird. Anders als in Italien sind in Kärnten derzeit keine weiteren Maßnahmen nötig. Unsere italienischen Nachbarn sind hingegen aufgefordert den Aufenthalt im Freien zu begrenzen, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie FFP2 oder FFP3-Masken verwenden.

Weiter Wasserentnahmen aus dem Weissensee

Die grenzüberschreitende Katastrophenhilfe bleibt vorerst aufrecht. Auch am Montag peilen italienische Löschflugzeuge zwischen 8 und 13 Uhr den Weissensee an, um Wasser zu entnehmen. „Wie lange die Wasserentnahmen weitergeführt werden, ist noch ungewiss“, heißt es vonseiten des Landes. Kärnten stehe laufend in Kontakt mit Friaul. Polizei, Wasserrettung, Wasserdienst, Behörden, Gemeinde und Feuerwehr sorgen seit Tagen dafür, dass die Wasseraufnahme durch Flugzeuge ungehindert erfolgen könne.