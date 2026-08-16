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Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC Hubschrauber
Die Einsatzkräfte rückten am Sonntag nach Gallizien aus.
Gallizien
16/08/2026
Schwerer Unfall

Kollision: Mann (67) wird von Motorrad geschleudert

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag im Bereich einer Kreuzung nahe Gallizien. Ein Autofahrer (34) kollidierte beim Abbiegen mit einem Motorradfahrer (67). Dieser erlitt schwerste Verletzungen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Ein 34-jähriger Autofahrer wollte am Sonntag von der Möchlinger Straße in Richtung Gallizien (Bezirk Völkermarkt, Kärnten) abbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zu einer Kollision mit einem 67-jährigen Motorradlenker. „Der Mann wurde von seinem Motorrad geschleudert“, schildern die Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. „Er erlitt schwerste Verletzungen.“ Nach der notärztlichen Ersteversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

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