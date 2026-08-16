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/ ©Montage: FF Millstatt
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt die Feuerwehr beim Ablöschen des Reisighaufens.
Ein Reisighaufen in Millstatt stand am Sonntag in Flammen.
Millstatt
16/08/2026
Schnelles Handeln

Reisighaufen brannte: Bewohner griffen zum Gartenschlauch

Keinen ruhigen Sonntagmorgen gab es für die Freiwillige Feuerwehr Millstatt. Sie wurden kurz vor 8 Uhr früh zu einem Brandeinsatz alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)
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Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag ein Reisighaufen in Millstatt (Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten) in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Millstatt sowie die Polizei rückten zum Einsatz aus. „Vor Ort stellte sich heraus, dass die Bewohner bereits richtig reagierten und den Brand mittels Gartenschlauch eindämmten“, loben die Florianis. Sie führten in der Folge noch Nachlöscharbeiten durch.

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