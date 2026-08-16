Meterhohe Rauchwolke: Feuerwehren bei Brand nahe St. Veit im Einsatz

Flammen schlagen aus einem landwirtschaftlichen Gebäude in St. Veit an der Glan. Mehrere Freiwillige Feuerwehren stehen im Einsatz.

Aktuell läuft ein Brandeinsatz im Bezirk St. Veit an der Glan.

Aktuell läuft ein Brandeinsatz im Bezirk St. Veit an der Glan.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wurden am Sonntagabend zu einem Brandeinsatz alarmiert. Leserberichten zufolge brennt ein landwirtschaftliches Gebäude im Bereich der Ortschaft Ritzendorf. „Es dürfte eine Scheune auf einem Bauernhof sein“, so die Vermutung. Auf einem Video ist eine meterhohe Rauchwolke sowie ein Feuerschein zu sehen. Gegenüber 5 Minuten bestätigt das zuständige Bezirksfeuerwehrkommando den Einsatz. Nähere Informationen folgen.

©Leservideo | Der Brand ist bereits von Weitem zu sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2026 um 20:51 Uhr aktualisiert