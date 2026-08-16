/ ©Leserfoto
Meterhohe Rauchwolke: Feuerwehren bei Brand nahe St. Veit im Einsatz
Flammen schlagen aus einem landwirtschaftlichen Gebäude in St. Veit an der Glan. Mehrere Freiwillige Feuerwehren stehen im Einsatz.
Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wurden am Sonntagabend zu einem Brandeinsatz alarmiert. Leserberichten zufolge brennt ein landwirtschaftliches Gebäude im Bereich der Ortschaft Ritzendorf. „Es dürfte eine Scheune auf einem Bauernhof sein“, so die Vermutung. Auf einem Video ist eine meterhohe Rauchwolke sowie ein Feuerschein zu sehen. Gegenüber 5 Minuten bestätigt das zuständige Bezirksfeuerwehrkommando den Einsatz. Nähere Informationen folgen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2026 um 20:51 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes