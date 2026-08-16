Starkregen und Gewitter: Kärnten startet turbulent in die neue Woche

Eine heranziehende Kaltfront sorgt zu Beginn der Woche für eine spürbare Wetterumstellung in Kärnten. Zum Teil werden kräftige Gewitter erwartet.

Eine Kaltfront bringt am Montag Regen und Gewitter nach Kärnten.

Eine Kaltfront bringt am Montag Regen und Gewitter nach Kärnten.

Während am Vormittag noch stellenweise die Sonne durch die Wolkendecke schimmert, verdichten sich die Wolken im Tagesverlauf rasch. „Im Tagesverlauf ziehen zahlreiche Regenschauer und teils kräftige Gewitter über das Land“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Speziell im Süden bzw. Südosten des Landes sind Starkregen und zum Teil auch Sturmböen möglich.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Spürbare Abkühlung

„Erst in den Abendstunden wird sich das Wetter beruhigen“, so die Experten weiter. Mit den Niederschlägen kühlt es außerdem merklich ab. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 24 und 28 Grad.