15 Mal Gold: Kärntner Ruderverein triumphiert in Völkermarkt

Großer Erfolg für den Klagenfurter Ruderverein Albatros: Bei der 35. Internationalen Völkermarkter Sprintregatta holte sich das Team mit 15 Siegen den Gesamtsieg in der Vereinswertung.

Ein großer Erfolg für den Kärntner Rudersport: Bei der 35. Internationalen Völkermarkter Sprintregatta krönte sich der Klagenfurter Ruderverein Albatros zur Nummer eins der teilnehmenden Vereine.

Ein großer Erfolg für den Kärntner Rudersport: Bei der 35. Internationalen Völkermarkter Sprintregatta krönte sich der Klagenfurter Ruderverein Albatros zur Nummer eins der teilnehmenden Vereine.

Ein großer Erfolg für den Kärntner Rudersport: Bei der 35. Internationalen Völkermarkter Sprintregatta krönte sich der Klagenfurter Ruderverein Albatros zur Nummer eins der teilnehmenden Vereine.

15 Siege für den RV Albatros

Die Athletinnen und Athleten dominierten das Kurzstrecken-Spektakel auf dem Völkermarkter Stausee und sicherten sich den Gesamtsieg in der Vereinswertung. Insgesamt standen bei der Regatta 61 Rennen auf dem Programm. Das Klagenfurter Team sammelte im Tagesverlauf 15 erste Plätze, 22 zweite Plätze und 14 dritte Plätze und setzte sich damit gegen die nationale und internationale Konkurrenz durch.

Starke Konkurrenz aus dem In- und Ausland

Das Teilnehmerfeld war hochkarätig besetzt. Die Athletinnen und Athleten des RV Albatros trafen unter anderem auf Vereine und Mannschaften aus Bled, Maribor, Koper, Berlin und Wien. Auch die Kärntner Konkurrenz war vertreten: Der RV Villach, Wiking Spittal, Nautilus Klagenfurt und die Gastgeber des VST Völkermarkt kämpften auf dem Stausee um die Spitzenplätze.

Nachwuchs überzeugt auf ganzer Linie

Besonders erfolgreich präsentierte sich der Nachwuchs des Klagenfurter Vereins. Zu den Leistungsträgern gehörten Lilo Hager und Theodor Jan Eberhart, die in ihren U15-Schülerklassen zu den schnellsten Ruderern Österreichs zählen und ihre Läufe für sich entscheiden konnten. Ebenfalls starke Leistungen zeigten Darius Djahani, Volodymyr Kuzmin, Matteo Smole, Darian Roman Jost, Vinzenz Zwick, Franjo Dobra, Raphael Valentinitsch, Lukas Scheder, Leo Scheder, Florian Lora, Stephan Kuzmin, Jonas Kandolf, Niko Svetnik, Timo Lampichler, Daniel Rakos, Delian Walzl und Pauly Schönhofer. Bei den Mädchen überzeugten unter anderem Romy Hager, Annika Kohlmayr, Sophia Bernthaler, Natalie Fritz, Seraphina Knopper, Salome Orsini-Rosenberg, Ella Leitner, Lara Sophie Surtmann, Antonia Pirker, Lia Marie Sommeregger, Ella Skumac, Lia Sommeregger und Katharina Adam.

Nicht nur in den Einzelbewerben präsentierte sich Albatros stark. Auch die mannschaftliche Geschlossenheit in den Großbooten trug wesentlich zum Gesamterfolg bei. Der Junioren-B-Doppelvierer und der Männer-Doppelvierer lieferten starke Sprints ab und steuerten wichtige Punkte zur Vereinswertung bei.

Zahlreiche Goldmedaillen für Klagenfurt

Gold holten unter anderem Darius Djahani und Theodor Jan Eberhart im Schüler-Einer sowie Sophia Bernthaler und Natalie Fritz im Schülerinnen-Zweier. Volodymyr Kuzmin siegte im Junioren-A-Einer, Romy Hager im Juniorinnen-B-Einer. Matteo Smole und Darian Roman Jost waren im Junioren-B-Zweier erfolgreich. Im Männer-Vierer siegten Moritz Wolff vom Berliner Ruder Club in Renngemeinschaft mit Vinzenz Zwick, Oliver Zwick und Volodymyr Kuzmin vom RV Albatros. Weitere Siege gingen unter anderem an Sophia Bernthaler und Lilo Hager im Schülerinnen-Einer, Oliver Zwick im Masters-Männer-Einer sowie mehrere Albatros-Mannschaften in den Zweier- und Viererbewerben.

Trainerteam stolz auf Gesamtsieg

Entsprechend groß war die Freude beim Trainerteam Vera Kornhoff, Gregor Hager und Oliver Zwick. „Dieser Gesamtsieg über alle Vereine hinweg macht uns unheimlich stolz. Es zeigt, dass wir von den Jüngsten in den Schülerklassen bis hin zur Elite eine geschlossene, extrem leistungsstarke Mannschaft geformt haben“, bilanziert das Trainerteam. Besonders erfreulich sei, sich gegen die namhafte internationale Konkurrenz durchgesetzt zu haben. Der Erfolg sei der Lohn für die harte Arbeit der vergangenen Monate.