Neue OP-Technik in Kärnten erleichtert Brustkrebs-Behandlung

Das Brustzentrum Kärnten in St. Veit erhält erneut Bestnoten für seine Behandlungsqualität. Gleichzeitig setzt das Zentrum mit einer neuen OP-Technologie auf eine schonendere und präzisere Brustkrebsbehandlung.

Das Brustzentrum Kärnten am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit an der Glan setzt bei der Behandlung von Brustkrebs auf eine neue Technologie. Mit der sogenannten SCOUT-Markierung sollen nicht tastbare Veränderungen in der Brust präziser lokalisiert und die Vorbereitung auf eine Operation für Betroffene erleichtert werden. Gleichzeitig wurde dem Brustzentrum im Rahmen einer Re-Zertifizierung erneut eine hohe Behandlungsqualität bestätigt.

Externe Gutachter überprüfen Brustzentrum

Das Brustzentrum Kärnten ist seit 2010 nach den Qualitätskriterien der unabhängigen Zertifizierungsstelle DocZert zertifiziert. In regelmäßigen Abständen wird überprüft, ob die entsprechenden Standards auch im klinischen Alltag eingehalten werden. Bei der aktuellen Re-Zertifizierung nahmen externe Fachgutachter die medizinischen und organisatorischen Abläufe unter die Lupe. Dabei wurden Gespräche mit Ärzten, Pflegekräften und weiteren Berufsgruppen geführt sowie unter anderem die Mamma-Ambulanz, der Operationsbereich, die Chirurgie, die Innere Medizin und die Radiologie besichtigt. Besonders positiv bewerteten die Gutachter laut Krankenhaus die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Betreuung der Patienten sowie die Entwicklung des Brustzentrums in den vergangenen Jahren. Eine Verlängerung des Qualitätszertifikats wurde empfohlen.

Spezialisten entscheiden gemeinsam über Behandlung

Seit mehr als 20 Jahren arbeiten im Brustzentrum Kärnten Fachleute aus Radiologie, Chirurgie, Gynäkologie, Innerer Medizin, Pathologie und Strahlentherapie zusammen. Unterstützt werden sie unter anderem von speziell ausgebildeten Breast Care Nurses. Eine zentrale Rolle spielt die wöchentliche Tumorkonferenz. Dort werden die einzelnen Fälle gemeinsam besprochen und die weiteren Behandlungsschritte auf Basis der vorliegenden Befunde festgelegt. „Im Tumorboard kommt das Wissen aller beteiligten Fachrichtungen zusammen. Wir diskutieren jeden Fall, wägen die verschiedenen Therapieoptionen ab und treffen anschließend eine gemeinsame Entscheidung“, erklärt Oberärztin Barbara Kohlweg, Chirurgin und stellvertretende Leiterin des Brustzentrums.

Neue Technik ersetzt Drahtmarkierung

Eine wesentliche Neuerung betrifft die Brustchirurgie. Mit der Einführung der sogenannten SCOUT-Markierung kommt eine Technologie zum Einsatz, mit der nicht tastbare Veränderungen in der Brust präzise lokalisiert werden können. Bereits bei der Entnahme einer Gewebeprobe wird dabei ein kleiner Marker eingesetzt. Während der späteren Operation kann dieser mithilfe eines radarbasierten Systems geortet werden. Dadurch ist die bisher notwendige Drahtmarkierung unmittelbar vor dem operativen Eingriff nicht mehr erforderlich. Das soll nicht nur die Operationsvorbereitung vereinfachen, sondern auch die Belastung für die Betroffenen reduzieren. „Für viele Betroffene bedeutet das einen zusätzlichen Eingriff weniger und einen spürbar angenehmeren Ablauf vor der Operation“, so Kohlweg.

„Qualität muss sich jeden Tag bewähren“

Für den Ärztlichen Direktor, Chirurgie-Vorstand und Leiter des Brustzentrums, Jörg Tschmelitsch, ist die regelmäßige externe Überprüfung ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung. „Ein Audit zeigt nicht nur, ob Prozesse dokumentiert sind. Es zeigt vor allem, ob die Zusammenarbeit im Alltag funktioniert“, betont Tschmelitsch. Das positive Ergebnis sei die gemeinsame Leistung vieler Mitarbeiter.

Zusammenarbeit soll Wege verkürzen

Eine wichtige Rolle spielt nach Angaben des Krankenhauses auch die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten. Als Beispiel wird die Ordination des Chirurgen Gregor Huber in St. Veit an der Glan genannt. Durch eine enge Abstimmung zwischen Ordination und Krankenhaus sollen Befunde schneller ausgetauscht und weitere Behandlungsschritte ohne unnötige Verzögerungen geplant werden können. „Gerade nach einer Brustkrebsdiagnose zählt oft jeder Tag“, erklärt Huber. Eine enge Zusammenarbeit könne den Betroffenen Orientierung und Sicherheit geben.

„Pink & Proud Café“ ab 2027 geplant

Neben der medizinischen Versorgung soll künftig auch der Austausch zwischen Brustkrebspatientinnen und -patienten weiter gestärkt werden. Ab 2027 ist gemeinsam mit der Krebshilfe Kärnten das „Pink & Proud Café“ geplant. Es soll Betroffenen einen geschützten Raum bieten, um miteinander ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.