Bücher statt Telefonate: Alte Telefonzelle bekommt am Längsee neues Leben

Lesestoff für den Badetag: Im Strandbad Längsee steht Gästen ab sofort eine kostenlose Bücherzelle zur Verfügung. Eine ausrangierte Telefonzelle wurde dafür zum Treffpunkt für Leseratten umfunktioniert.

GV Hannes Rabitsch (rechts) und Badegast Theres Reiß freuen sich über die neue Bücherzelle im Strandbad Längsee, die bereits von den ersten Badegästen zum Schmökern und Büchertauschen genutzt wird.

GV Hannes Rabitsch (rechts) und Badegast Theres Reiß freuen sich über die neue Bücherzelle im Strandbad Längsee, die bereits von den ersten Badegästen zum Schmökern und Büchertauschen genutzt wird.

Pünktlich zu den heißen Sommertagen gibt es im Strandbad Längsee ein neues Angebot für Badegäste: Eine Bücherzelle steht ab sofort kostenlos zum Schmökern und Tauschen zur Verfügung.

Bücher kostenlos ausleihen und tauschen

Die neue Bücherzelle wurde auf Initiative von Gemeindevorstand und Umweltreferent Hannes Rabitsch eingerichtet. Das Prinzip ist einfach: Badegäste können Bücher mitnehmen, lesen und anschließend zurückbringen oder gegen ein anderes Buch austauschen. Das Angebot reicht von Romanen und Krimis über Kinderbücher bis hin zu Sachbüchern. Damit soll einerseits die Freude am Lesen gefördert und andererseits gut erhaltenen Büchern ein zweites Leben ermöglicht werden. „Ein gutes Buch gehört für viele zu einem entspannten Tag am See einfach dazu“, erklärt Rabitsch. Gleichzeitig fördere das Projekt Nachhaltigkeit und den gemeinschaftlichen Austausch.

Alte Telefonzelle bekommt neues Leben

Auch die Bücherzelle selbst steht im Zeichen der Wiederverwendung. Eine ausrangierte Telefonzelle wurde dafür umfunktioniert und erhält damit eine neue Aufgabe. Umgesetzt wurde das Projekt mit Unterstützung der Kleinprojekteförderung des Landes Kärnten im Rahmen der Orts- und Regionalentwicklung.