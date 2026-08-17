335.000 Euro für Brückensanierungen im Bezirk Völkermarkt

Im Bezirk Völkermarkt werden ab dieser Woche mehrere Brücken saniert: die Kristangraben- und Podpissnigbachbrücke entlang der B82 Seeberg Straße, rund drei Kilometer nach der Ortsausfahrt von Bad Eisenkappel, sowie die Perschebrücke an der LR131 Trögerner Straße im Freiland von Ebriach und die Strugelbrücke im Kreuzungsbereich Schaidasattel Straße.

Straßenbaureferat des Landes Kärnten stellt 335.000 Euro bereit

Bei Brückenüberprüfungen wurde die Kristangraben- und die Podpissnigbachbrücke aufgrund ihres baulichen Zustands als mangelhaft eingestuft. Auch an der Perschebrücke wurden erhebliche Schäden festgestellt. Ursachen sind vor allem Feuchtigkeit sowie Frost- und Tausalzeinwirkungen, die zu Betonabplatzungen, Rissen und Korrosion geführt haben. An der Strugelbrücke weist zudem der Fahrbahnbelag starke Schäden wie Risse, Setzungen und Schlaglöcher auf. „Eine grundlegende Sanierung der drei Brücken ist dringend notwendig, um die Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit hier weiterhin gewährleisten zu können. Seitens des Landes stellen wir dafür 335.000 Euro bereit“, so Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber.

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Im Rahmen der Sanierungsarbeiten werden die schadhaften Bauteile instandgesetzt, die Brücken mit neuen Abdichtungen und Asphaltbelägen ausgestattet sowie die Rückhaltesysteme modernisiert. Bei der Strugelbrücke wird der beschädigte Fahrbahnbelag erneuert. Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs halbseitig und mit Ampelregelung durchgeführt. Die gesamten Maßnahmen sollen planmäßig im Oktober abgeschlossen sein. „Mit diesen Sanierungen setzen wir einen wichtigen Schritt für die Sicherheit und Qualität der Brücken an der B82 Seeberg Straße, der LR131 Trögerner Straße sowie des gesamten regionalen Straßennetzes“, so Gruber abschließend.