Gemeinsam in Deutschland: Kärnten und Steiermark starten Großkampagne

Ab dem heutigen 17. August werben Kärnten und die Steiermark gemeinsam in Deutschland. Eine Millionen-Reichweite soll deutsche Urlauber im Herbst in den Süden locken.

Um den Auslandsmarkt gezielt anzusprechen, bündeln Kärnten und die Steiermark ab sofort ihre Kräfte. Unter der Dachmarke „Süden Österreichs“ startet am heutigen 17. August 2026 eine vierwöchige Herbstkampagne in Kooperation mit der Deutschen Bahn (DB). Mit einem Mediavolumen von 400.000 Euro wollen die beiden Bundesländer deutsche Urlauber für eine entspannte Anreise per Zug und einen Herbsturlaub im Süden begeistern. „Mit dem gemeinsamen Auftritt als Süden Österreichs bündeln wir unsere Stärken und erreichen potenzielle Gäste mit inspirierenden Bildern und Geschichten genau dort, wo sie ihre Reiseentscheidungen treffen“, erklärt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

TV-Spots und Citylights

Die breit angelegte Kampagne setzt auf ein Medienpaket: Ein 20-sekündiger Werbefilm wird im deutschen Fernsehen sowie auf Streaming- und Video-Plattformen ausgestrahlt. Ergänzt wird die Offensive durch Social-Media-Werbung und prominente Citylight-Plakate in Metropolen wie München, Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt. Während die Steiermark vor allem mit Städtereisen nach Graz und Bergwandern punktet, rückt Kärnten den Urlaub am See, sanftes Wandern, kulinarischen Genuss und das milde Klima im Herbst in den Mittelpunkt.