Mittelalterlicher Brauch: Bleiburg startet in die Wiesenmarktzeit

Vom 4. bis 7. September lädt der Bleiburger Wiesenmarkt auf sieben Hektar ein. Das traditionsreiche Fest bietet rund 300 Standplätze.

Der Bleiburger Wiesenmarkt findet in diesem Jahr vom 4. bis zum 7. September statt. Die traditionelle Veranstaltung blickt auf eine 633-jährige Geschichte zurück und umfasst eine Ausstellungsfläche von sieben Hektar mit einer Gesamtlänge von rund vier Kilometern. Auf dem Areal werden rund 300 Standplätze vergeben. Im Jahr 2025 verzeichnete das Fest 131.000 Besucherinnen und Besucher.

Mittelalterlicher Brauch

Den Auftakt zur Wiesenmarktzeit bildet das feierliche Freyungsaufstellen am Samstag, dem 22. August, um 11 Uhr in Bleiburg. Unter Glockengeläute und in Begleitung von Trachtenträgern wird die „Freyung“, das jahrhundertealte Symbol des freien Marktens, an der Stein-Stele des von Kiki Kogelnik gestalteten Bleiburger Freyungsbrunnens am 10. Oktober Platz befestigt. Der mittelalterliche Brauch markiert offiziell den Beginn der Marktzeit. Im Rahmen jener Auftaktveranstaltung erfolgt zudem der Wiesenmarkt-Bier-Anstich mit Breznik-Bier.