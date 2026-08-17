„Rote“ Unwetterwarnstufe für vier Kärntner Bezirke ausgerufen

Ein Wetterumschwung erfasst Österreich. Eine Kaltfront bringt Gewitter und Starkregen. Betroffen sind auch Kärnten und Osttirol. Mittlerweile gibt es erste rote Wetterwarnungen.

Eine Kaltfront zieht am heutigen Tag über weite Teile von Österreich und bringt neben Blitz sowie Donner auch einige Regenschauer. Bereits in den abgelaufenen Stunden sind erste Schauer über das Land gezogen, wie die GeoSphere Austria berichtet. Für zahlreiche Bundesländer gilt aktuell eine rote Gewitterwarnung der österreichischen Unwetterzentrale.

Oberkärnten und Osttirol betroffen

Seit dem Nachmittag haben sich die Warnungen auch auf Kärnten und Osttirol ausgeweitet. Genau geht es vor allem um Oberkärnten, da sich aktuell ein Gewitter in der Obersteiermark zusammentut. Betroffen sind dadurch Teile der Bezirke Spittal an der Drau, Feldkirchen und St. Veit an der Glan. Auch im Westen gibt es eine Warnung für Hermagor sowie Osttirol.

©UWZ Die rote Warnstufe gilt seit 15 Uhr in drei Bezirken.

„Schwerpunkt verlagert sich nach Kärnten“

Auch Skywarn Austria prognostizierte Gewitter am Nachmittag: „Die kräftigsten Entwicklungen werden zunächst am Vormittag im Westen erwartet. Am Nachmittag verlagert sich der Schwerpunkt nach Kärnten sowie in den Norden und Nordosten, insbesondere vom Weinviertel bis ins Grenzgebiet zu Tschechien“, heißt es in einem Posting des Wetterwarndienstes.

Wunder oder bleibt das Wasserdefizit?

Örtlich können zwar kräftige Regengüsse mit dabei sein, das langfristig aufgerissene Grundwasserdefizit könne aber kaum ausgeglichen werden, heißt es zudem seitens der Meteorologen der Geosphere Austria.