Trümmerfeld auf der A2: Rad samt Aufhängung bei Unfall abgerissen

Die Feuerwehr St. Andrä wurde gestern auf die A2 Süd Autobahn alarmiert. Durch die Wucht eines Unfalls trennte sich ein Rad vollständig von der Karosserie.

Ein abgerissenes Rad zeugt von der Heftigkeit des Unfalls auf der A2.

Ein abgerissenes Rad zeugt von der Heftigkeit des Unfalls auf der A2.

Am Sonntag wurde die Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal um 18:53 Uhr per Sirenenalarm zu einem technischen Einsatz auf die A2 Süd Autobahn gerufen. Unter dem Einsatzstichwort „T VU 2“ rückten 15 Einsatzkräfte aus.

Rad von Fahrzeug getrennt

Vor Ort zeichnete sich die Wucht des Unfalls durch erhebliche Schäden am Fahrzeug ab: Ein Rad wurde komplett von der Karosserie getrennt. Neben der Feuerwehr St. Andrä standen auch die Feuerwehr Wolfsberg, die Autobahnpolizei Wolfsberg und die ASFINAG im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2026 um 15:56 Uhr aktualisiert