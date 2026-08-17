2.180 Euro Strafe: Kärntner Gemeinde greift wegen Trockenheit durch

Wegen anhaltender Trockenheit begrenzt Bad St. Leonhard im Lavanttal den Wasserverbrauch per Verordnung ab sofort auf das Minimum.

Die Trockenheit in Kärnten führt in der nächsten Gemeinde zu konkreten Einschränkungen. Über die sozialen Medien informierte die Stadtgemeinde St. Leonhard im Lavanttal am Montag: „Aufgrund der prekären Situation um die Wasserversorgung muss die Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal den Wasserverbrauch auf das Notwendigste einschränken. Die Verordnung tritt mit heutigen Tag in Kraft. Wir bitten um dringende Einhaltung und um Verständnis.“ Im Anhang befindet sich eine vom Bürgermeister Dieter Dohr unterzeichnete Verordnung.

Notwendiges Ausmaß

Daraus geht hervor, dass der Wasserverbrauch für Bezieher im Versorgungsgebiet aller Gemeindewasserversorgungsanlagen in Bad St. Leonhard im Lavanttal „auf das unbedingt notwendige Ausmaß einzuschränken ist.“

Einschränkung Wasserverbrauch Untersagt sind: das Befüllen und auch das Nachfüllen von Schwimmbecken und Pools jeglicher Art. das Bewässern von Rasen- und Grünflächen, Hecken und Bäumen. das Reinigen von Vorplätzen, Höfen, Hausfassaden, Dächern, Zäunen und dergleichen. das Waschen von Großgeräten. das Waschen von Fahrzeugen, ausgenommen in dafür vorgesehenen Waschanlagen.



Strafen bis zu 2.180 Euro

Zudem hält das Schreiben fest: „Ein Verstoß gegen die Verordnung stellt eine Verwaltungsübertretung dar und sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 2.180 Euro zu bestrafen.“ Eine gleiche Verordnung gibt es bereits in Klein St. Paul im Bezirk St. Veit an der Glan – wir haben berichtet.