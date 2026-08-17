Statt Urlaub: Kärntner Passagiere seit Sonntag am Flughafen gestrandet

Ein geplanter Urlaubsflug von Wien nach Hurghada verwandelte sich für zahlreiche Passagiere in eine Geduldsprobe. Auch zahlreiche Kärntnerinnen und Kärntner sind betroffen.

Zahlreiche Passagiere, darunter auch Familien aus Kärnten, sitzen seit Sonntagfrüh am Flughafen Wien fest. Grund dafür ist eine extreme Verspätung eines Flugs der privaten ägyptischen Fluggesellschaft AlMasria Universal Airlines mit Sitz am Kairo Airport, der eigentlich nach Hurghada gehen sollte. Ein geplanter Urlaub entwickelte sich für die Betroffenen dadurch zu einer Belastungsprobe.

Zahlreiche Verschiebungen

Eine Leserin schilderte die Situation gegenüber 5 Minuten: „Meine beste Freundin und ich sind aus Kärnten, wir haben einen Urlaub von Wien nach Hurghada gebucht, der Flug wäre gestern um 12:30 gegangen, wurde aber auf 0:30 verschoben, als wir dann zum Service am Airport gegangen sind, wurde uns nach 12 Stunden warten (ohne Verpflegung) gesagt, dass der Flieger erst heute (17.08.) um 14:30 fliegen soll“. Die Urlauberinnen übernachteten daraufhin in einem zur Verfügung gestellten Hotel, doch eine Besserung war vorerst nicht in Sicht. „Heute Früh schauten wir, ob es irgendeine Änderung gibt. Stand jetzt wurde der Flug wieder verschoben auf 20:30. Das ist ein Wahnsinn“, berichtet die Leserin weiter und ergänzt: „Wir haben auch Klagenfurter getroffen, eine Frau mit einem 4-jährigen Kind und hochschwanger.“

Bist du schon einmal auf einen Flughafen festgesessen? Nein, bei mir lief immer alles glatt. Schon oft! Selten, aber es kommt vor. Ich fliege nie. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Etwa 30 Personen betroffen

Wie der ORF berichtet, sitzt auch die besagte Familie – ein Familienvater mit seiner schwangeren Frau und der gemeinsamen vierjährigen Tochter – seit Sonntag am Flughafen fest. Insgesamt seien etwa 30 Personen, darunter mehrere Familien mit kleinen Kindern, von den mehrfachen Verzögerungen betroffen. Der Familienvater schildert im Medienbericht, dass sie bereits gestern früh am Flughafen angekommen seien und eigentlich um 12.30 Uhr den Flug nach Hurghada hätten nehmen sollen. Um 9 Uhr gab es dann die Information, dass der Flug um 0.30 Uhr gehen soll. Der Flug wurde laut ihm mittlerweile schon zum vierten Mal verschoben. Jetzt heißt es, er geht um 20.30 Uhr.

Problem in Wien und Ägypten

Am Sonntag gab es schließlich eine Hotelübernachtung sowie ein Abendessen für die Feststeckenden, heißt es im Bericht. Konkrete Gründe für die Verzögerung seien den Fluggästen bislang nicht genannt worden. Die Probleme beschränken sich zudem nicht nur auf Wien, denn auch in Ägypten sitzen derzeit Urlauber fest.