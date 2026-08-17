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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Campingplatz und die Polizei.
Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet über den Vorfall.
Völkermarkt
17/08/2026
Eskalation

Nächtigung verweigert: Frau beißt Campingbetreiber und rast über Gelände

Nach verweigerter Übernachtung randalierte eine Frau auf einem Campingplatz in Völkermarkt. Sie biss den Betreiber, raste über das Gelände und flüchtete. Die Polizei nahm sie fest.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
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Eine 53-jährige Frau aus der Slowakei hat am Montag gegen 10:20 Uhr auf einem Campingplatz im Bezirk Völkermarkt randaliert, nachdem ihr eine Nächtigung verweigert worden war. Im Verlauf des Vorfalls biss sie den Betreiber und verletzte ihn.

Über Gelände gerast

„Anschließend setzte sich die Frau in ihren Pkw und fuhr mit stark erhöhter Geschwindigkeit über das Gelände des Campingplatzes, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen befanden“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Danach flüchtete sie, konnte jedoch im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Anzeige auf freiem Fuß

Weitere Personen wurden im Zuge des Vorfalls nicht verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde die Anzeige auf freiem Fuß angeordnet, heißt es seitens der Beamten.

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