Hitze bremst Railjets: Was hinter den jüngsten Verspätungen auf der Koralmstrecke steckt

Um eine Überhitzung der Stromrichter in den Lokomotiven zu verhindern, fuhren die Züge von Ende Juli bis vor Kurzem nur 200 statt der üblichen 230 km/h. Die von ÖBB-Sprecher Herbert Hofer im „ORF“ als notwendige Sicherheitsmaßnahme bezeichnete Drosselung führte bei den Fahrgästen zu Verspätungen von mehreren Minuten.

Geschwindigkeitsbeschränkungen weiterhin möglich

Die Stromrichter wandeln den Strom aus der Oberleitung so um, dass er für den Hauptmotor nutzbar ist. Seit Freitag sind die Züge zwar wieder mit voller Geschwindigkeit unterwegs, die Temperaturen der Bauteile werden jedoch weiterhin überwacht. Sollte es erneut heiß werden, schließen die ÖBB weitere Geschwindigkeitsbeschränkungen für die kommenden Tage nicht aus, heißt es im Medienbericht.