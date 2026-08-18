Sonnige Phasen, einige Wolken und bis zu 26 Grad in Kärnten am Dienstag

In Kärnten zeigt sich der Dienstag nach der Nebelauflösung teils sonnig. Später ziehen Wolken auf, es bleibt jedoch meist trocken bei bis zu 26 Grad.

Am Dienstag lösen sich lokale Nebel- und Hochnebelfelder in Kärnten rasch auf und weichen zunächst teils sonnigem Wetter. Im Tagesverlauf ziehen jedoch erneut einige Wolkenfelder auf, die sich am Nachmittag mit Quellwolken verstärken. Die Wetterlage bleibt dabei weitgehend trocken; lediglich in der Osthälfte des Landes ist ein kurzer, leichter Schauer nicht ganz auszuschließen.

Zwischen 10 und 15 Grad in der Früh

Zudem weht ein stellenweise lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen. „In der Früh bewegt sich die Temperatur zwischen 10 und 15 Grad, am Nachmittag sind 23 bis 26 Grad zu erwarten“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria abschließend.